Primátor Hřib nastínil tuto myšlenku v úterý zveřejněném článku zpravodajského serveru Aktuálně.cz s tím, že úkol dostane na starosti městský Institut plánování a rozvoje (IPR Praha). Ve spolupráci s firmou Pražská energetika (PRE) by magistrát mohl získat data, které podle odečtu elektroměrů odhalí, kolik bytů v metropoli si lidé koupili jen kvůli investici, a proto zejí prázdnotou.

Podle Hřiba existují různé názory, zda jsou prázdné byty v Praze opravdu zásadní problém. „Ve skutečnosti je ale dostupných jen velmi málo objektivních dat, která by pocházela z nezávislých zdrojů,“ uvedl Hřib pro Aktuálně.cz. Piráti zvažují, že by pak na základě analýzy mohla Praha zavést daň z prázdných bytů po vzoru některých světových měst jako třeba Vancouver.

Útok na vlastnické právo

O den později se ozval volební lídr Spojených sil pro Prahu. „Špehování soukromých bytů prostřednictvím elektroměrů považuji za nepřijatelný zásah do soukromí. Daň z prázdných bytů by pak znamenala útok na základní právo občanů - právo na soukromé vlastnictví,“ uvedl Pospíšil v tiskovém prohlášení a své výhrady zveřejnil také na facebookové stránce.

Na sociální síti vzápětí zareagoval radní Adam Zábranský (Piráti), který má bydlení na starosti. Pospíšilovi doporučil, aby si primátorovo vyjádření pořádně přečetl. „Zdeněk říká, že až se udělá analýza (s využitím anonymizovaných dat, tedy k žádným zásahům do soukromí/šmírování nedochází; navíc to připravuje IPR a PRE, tedy instituce, které mají v gesci radní za Spojené síly, tak si to jistě vaši radní ohlídají,“ napsal Zábranský.

Příležitosti se hned chopil opoziční zastupitel a poslanec Patrik Nacher z hnutí ANO, podle něhož je facebookový nesouhlas s koaličním partnerem málo. Pospíšil každopádně trvá na svém: daň z prázdných bytů je naprosto nepřijatelná.

Podle předsedy TOP 09 by mohly být na základě zvažované analýzy trestáni občané, kteří šetří elektrickou energii. Za zásah do soukromí považuje Pospíšil už jenom to, že někdo bude zkoumat, jak kdo nakládá s legálně vlastněným bytem a kolik spotřebuje elektřiny.

Rekonstrukce magistrátních bytů

Návrh daně na prázdné byty měli v kampani před loňskými komunálními volbami pražští komunisté, kteří však neuspěli a poprvé od roku 1990 není KSČM (stejně jako ČSSD) zastoupena na magistrátu. Nová koalice, kde je kromě Pospíšilova subjektu a Pirátů uskupení Praha sobě, se zavázala v programu zlepšit dostupnost bydlení v hlavním městě.

„Hlavní město musí bytovou krizi řešit jinak. Pokračujme v uvolňování podmínek pro výstavbu nových bytů místo toho, abychom posuzovali, zda vlastníci bytu svůj majetek využívají podle představ části politiků,“ uvedl Jiří Pospíšil. Na druhou stranu pomlčel o snaze vedení metropole regulovat krátkodobé pronájmy typu Airbnb, což je také určitý zásah do soukromého vlastnictví.

Pražská rada pod Hřibovým vedením každopádně plánuje opravit byty ve vlastnictví magistrátu, které nikdo nevyužívá a jsou často neobyvatelné. „Na Opatově získáme přes tři sta nových bytů například pro důchodce, zdravotní personál nebo policisty. Vzniknou po rekonstrukci bývalého hotelu. Jak říká radní pro bydlení Adam Zábranský, rekonstrukce stávajících objektů je rychlejší a levnější než výstavba!“ informoval před pár dny pražský primátor. Rekonstrukci vedlejšího věžáku Sandra připravuje Praha 11. Podle Hřiba by pak vzniklo dalších 180 bytů.