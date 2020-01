Ředitelce školy skončí k poslednímu dubnu letošního roku šestileté funkční období a městská část se jakožto zřizovatel rozhodla vypsat konkurz nový. Podle mluvčího městské části Martina Vokuše otevřený konkurz zajistí transparentní výběr. Radnice však nový konkurz na ředitele školy vypsala, ačkoliv školská rada odvolání nedoporučila.

Podle radnice ale školská rada rozhodla v tajném hlasování, které navíc skončilo velmi těsně. „Poměr hlasů byl čtyři pro vyhlášení konkurzu, pět vyhlášení nepodpořilo,“ uvedl mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš. Městská část již sama požádala dopisem ředitelku Macečkovou, aby se konkurzu zúčastnila.

Do konkurzu se přihlásit nechce

Ředitelce se ale postup nelíbí a přihlásit se nechce. „Přestože má škola objektivně výborné výsledky a od inspekce jsme nedostali ani jednu stížnost, vyslovili mi nedůvěru, nepodporují mě a do konkurzu už jít proto nechci. Několikrát jsem na školské radě zmiňovala, že mi končí funkční období, ale nikdy to nebylo zařazeno do programu schůze. Až pak paní předsedkyně vyhlásila tajné hlasování o vyhlášení, či nevyhlášení (konkurzu) v době podzimních prázdnin po emailu,“ uvedla Jarmila Macečková.

Zřizovatel má však podle školského zákona právo konkurz vyhlásit. „Věříme, že se paní ředitelka konkurzu zúčastní a že se přihlásí i další zájemci. Odborná komise pak vybere nejlepší kandidátku či kandidáta,“ dodal mluvčí Vokuš. „Názorové rozdělení vnímáme i mezi rodiči, kde nám přicházejí ohlasy z obou táborů. Lidé nám píší, volají, proběhlo setkání s pedagogy školy a s rodiči, kde rovněž zaznívaly hlasy pro konkurz i proti němu,“ uvedl mluvčí městské části.

Rodiče zorganizovali petici

Tento postup se však nelíbil některým aktivním rodičům, a tak zorganizovali petici na podporu ředitelky. Podařilo se jim sebrat 500 podpisů a požádali starostu Jana Čižinského (Praha 7 sobě), aby konkurz zrušil, což odmítl.

„Starostovi Čižinskému jsme vysvětlili, že reálně hrozí rozvrat školy, pokud bude trvat na konkurzu. Požádali jsme ho, aby nalezl řešení a umožnil, aby paní Macečková mohla dál řídit školu,“ uvádí členka rodičovského petičního výboru Anna Matyášová Michalcová. Kvůli svým obavám se rozhodla případ medializovat a učitele nabádá ke stávce.

„Mám na ZŠ Františky Plamínkové dvě děti. Škola, v čele s paní ředitelkou Macečkovou, vytváří pro děti báječné prostředí pro vzdělávaní. Řeší problémy, ukázkově komunikuje s rodiči, vytváří respektující se vztahy mezi dětmi,“ uvedla jedna z rodičů Irena Rollo s tím, že není důvod nic měnit.

Piráti mají pochyby o transparentnosti

Pochybnosti nad vyhlášením konkurzu vyjádřili na radnici sedmé městské části i koaliční Piráti, podle nich není celý proces zcela transparentní, mají podezření z porušení jednacího řádu i o skutečných motivech ze strany radní pro školství Hany Šiškové z hnutí Praha 7 Sobě.

„Piráti se zcela ztotožňují s postojem převážné části rodičů a pedagogického sboru, ale i žáků samotných,“ uvádí strana. „Argumentace vedení městské části, že výsledek hlasování byl těsný, považujeme za neuspokojivý a nedemokratický,“ dodávají. Kvůli škole požádali své koaliční partnery, kterými jsou Praha 7 sobě a Zelení příští pondělí o schůzku ohledně podmínek jejich dalšího setrvání v koalici.

Koaliční schůzka má přinést vysvětlení

Zastupitel Prahy 7 Pavel Tauer (Piráti) pak konkurz označil za účelový. „Již na začátku tohoto případu jsem zaregistroval indicie, které naznačovaly nestandardní přístup k této konkrétní paní ředitelce,“ uvedl Tauer.

„Piráti jsou ze zásady pro konkurzy a výběrová řízení. Zde ale nelze mluvit o konkurzu ale pouze o něčem, co je tímto slovem nazýváno. Doufáme, že si na pondělní schůzce vše osvětlíme a její fungování koalice nebude tímto nadále ohroženo,“ dodal Tauer.