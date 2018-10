Piráti trvají na křesle pražského primátora. ANO si nechce zavřít dveře

Povolební vyjednávání o budoucí „magistrátní koalici“ komplikuje touha hlavních adeptů po zisku primátorského křesla. V rýsující se trojčlenné koalici zatím neústupně trvají na postu primátora Piráti.

Argumentují tím, že v těsných volbách získali o něco více hlasů než Praha sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL). Pirátský kandidát na šéfa příští pražské rady Zdeněk Hřib nabídl oběma svým potenciálním partnerům jako „ústupek“ čtyři místa radních, přičemž Piráti by měli dva radní a primátora.

„Chceme, aby vznikající koalice kladla důraz především na témata transparence, digitálních služeb pro občany a řešení bytové krize. V těchto třech oblastech jsme nominovali své experty, kteří jsou připraveni nalézt programovou koaliční shodu,“ upřesnil představu Pirátů Hřib.

Určitou ochotu ke kompromisu naznačuje lídr hnutí Praha sobě Jan Čižinský. „Změna v Praze nesmí ztroskotat na personáliích,“ řekl Pražskému deníku, ovšem s dovětkem, že by podle něj bylo logické, aby byl primátorem ten, koho volilo nejvíc lidí a má největší zkušenosti s pražskou komunální politikou. Dosavadní starosta sedmé městské části tím míní sám sebe, právě Čižinský dostal ze všech kandidátů v celopražských volbách nejvíc preferenčních hlasů.

Klíčový je program

Nejméně jasný postoj zatím projevuje třetí blok z nejpravděpodobnější budoucí koalice Spojené síly pro Prahu. Jejich šéf Jiří Pospíšil prohlásil, že považuje nominaci politického nováčka Hřiba za riskantní. Je však možné, že se Pospíšil snaží především zvýšit vlastní cenu a stylizovat se do role „jazýčku na vahách“. Podle Hany Marvanové (STAN) však spor o primátora určitě případnou koalici nezničí. „Klíčová bude programová shoda, o kterou se pokusíme v následujících dnech. Varianta koalice s ODS a ANO pro nás nepřipadá v úvahu kvůli hnutí ANO, ani kdyby dalo jen tichou podporu,“ uvedla Marvanová.

ODS se ovšem s dalšími čtyřmi roky v opozici smířit nechce. Exprimátor Bohuslav Svoboda dokonce překvapivě „nahodil udičku“ k Čižinského týmu, který přitom spolupráci s ODS jako reprezentanty „zkostnatělé minulosti“ vylučuje. „Programově nejblíž jsou nám v tuto chvíli Spojené síly pro Prahu. Logicky se nabízí také Praha sobě. S panem Čižinským jsme spolupracovali už například ve sněmovně v rámci demokratického bloku a fungovalo to. Nevidím důvod, proč by to mělo být v Praze jinak,“ poznamenal Svoboda. ODS podle něj chce řešit důležité věci jako dopravu a bydlení „napříč zastupitelstvem“.

Hnutí ANO jako poslední z pětice stran v zastupitelstvu cítí svůj nejslabší koaliční potenciál. „Piráti nám řekli, že preferují jinou koalici. Jsme případně smířeni s rolí v opozici, ale zároveň si ani nezavíráme dveře k jednání o koalici,“ sdělil za hnutí ANO volební lídr Petr Stuchlík.