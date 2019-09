Ředitelka soukromého Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů byla do včerejška první místostarostkou. V její nové radě bez Pirátů zasednou kromě občanských demokratů zastupitelé ANO, TOP 09 a STAN. Místo se našlo také pro „politického matadora“ páté městské části Lukáše Herolda (ODS). Proti Mazurovi a spol. se postavili i lidé ze Sdružení nezávislých občanů Prahy 5, kteří byli zvoleni do zastupitelstva na společné kandidátce s Piráty.

Ti přitom označují oficiální důvod odvolání starosty kvůli jeho údajné „neschopnosti vést úřad“ jako zástupný. „Od začátku koalice jsme prosazovali zásady transparentních veřejných zakázek jako nezbytnost boje proti korupci a otevřený přístup obyvatel k vedení městské části i k maximu informací. S lítostí konstatuji, že dosavadní koaliční partneři nebyli tomuto přístupu příliš nakloněni,“ komentoval své sesazení Dan Mazur.

Podle Pirátů nebylo jejich kolegům po chuti „vytahování radničních kostlivců ze skříně“. Mazurem objednaný audit totiž poukázal na potenciálně předražené zakázky, nezákonné výplaty odměn zastupitelům nebo chybné nastavení ekonomických pravidel. K tomu všemu mělo docházet v minulém volebním období. Nová starostka naopak označila zmíněný audit za jeden z důvodů pro Mazurovo odvolání. „O tom, že nějaký audit proběhne, jsme nebyli předem informováni. Byla to soukromá iniciativa Pirátů,“ řekla Pražskému deníku Zajíčková.

Šlo o důsledek politické nezkušenosti

Nová starostka hodnotí svého předchůdce také jako „nedostatečně razantního“ v rozhodování. „Neměl podle mě příliš pod kontrolou práci ostatních radních. V kombinaci s onou slabší komunikací to komplikovalo práci politiků i úředníků. Vnímám to i jako důsledek jeho politické nezkušenosti. Byl sice připravený spolupracovat a je určitě člověkem, který umí naslouchat. To ale v reálné politice bohužel nestačí,“ poznamenala Zajíčková.

Auditem se prý určitě chce zabývat a podezření v něm uvedená bere vážně. „Nejdříve se ale chci ujistit, že není tendenční. O jeho samotné existenci jsem se dozvěděla teprve před dvěma nebo třemi týdny,“ dodala první žena Prahy 5, která by chtěla vést městskou část celkově efektivněji i třeba vstřícněji k zaměstnancům úřadu. „Rozpohybovat“ slibuje Zajíčková konkrétní projekty jako např. vznik základní školy ve Smíchov city, revitalizaci Motolských rybníků či vybudování důstojné obřadní síně v souladu s volebním programem ODS. Zakladatelka soukromé školy se dvěma pobočkami už také řekla, že do začátku října jmenuje místo sebe nového ředitele.

Pětka bude pod dohledem magistrátu

Piráti nicméně cestou do opozice zveřejnili dvacet bodů, kterými z vlastního pohledu přispěli za necelý rok u moci ku prospěchu Prahy 5. Zmiňují mimo jiné „dvojnásobně předraženou zakázku“ na stavbu dětského hřiště Kudrnova, na kterou upozornil diskutovaný audit. „Vznesl jsem požadavek na zpracování analýzy veřejných zakázek od roku 2016. Tato moje iniciativa vyvolala podrážděné reakce u koaličních partnerů místo aktivní podpory,“ prohlásil Štěpán Rattay, odvolaný radní zvolený za Piráty. Podezřele nastavené podle nich byly zejména tendry, které řešil Odbor správy veřejných prostranství a zeleně, což byl i případ hřiště Kudrnova.

Dan Mazur označil včera rozpadlou koalici už po jejím vzniku za „variantu, kterou jsme si předem nepřáli, ale tak trochu jsme do ní byli vmanévrováni“. Pirátský primátor Zdeněk Hřib po porážce Pirátů v Praze 5 připustil i to, že teď bude smíchovská radnice pod zvýšeným dohledem magistrátu. „V momentě, kdy se v médiích objeví zpráva, že na jakékoliv městské části byl odvolán člen rady z důvodu šťourání se v předražených historických zakázkách, tak městská rada bude muset nepochybně zohlednit tuto skutečnost v plánu kontrolních činností,“ napsal Deníku Hřib.

Rozkolu dalších koalic s účastí Pirátů se prý primátor v tuto chvíli neobává. „V Praze 3, 10 i 12 jsou podle mých zpráv koalice stabilní. A v naší ‚velké koalici‘ na magistrátu máme zase výhodu, že v ní nemáme lidi poznamenané účastí v minulých garniturách,“ prohlásil primátor.