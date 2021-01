„Už tradičně nevzal na vědomí závěry kontrolní komise a doporučení opozice rozdělit zakázku na části. Bylo vhodné soutěžit území rozdělené a v několika takto vzniklých lokalitách hledat dodavatele zvlášť pro péči o zeleň a zvlášť na úklid ulic,“ uvedla ke Kolářovi pirátská zastupitelka Jana Kabelová loni na podzim, kdy radnice zahájila zadávací řízení.

Opozici vadí, že podmínky soutěže jsou podobné těm z roku 2016, kdy nabídku podal jediný zájemce – sdružení firmy CDV služby a magistrátní společnosti Pražské služby. Obě firmy v poslední letech získávaly od radnice Prahy 6 i jiné dílčí zakázky. Předpokládaná hodnota aktuální veřejné zakázky činí 484 000 000 Kč bez DPH.

„Výsledek soutěže tedy přinesl vítězi bianco šek na stamiliony korun. Postup radnice byl a je netransparentní a paradoxní. Soutěžní podmínky vyloučily účast menších firem prostě proto, že obsloužit celou městskou část by nedokázaly. Podmínky by splnilo v lepším případě několik velkých společností, v horším případě, který právě v Praze 6 před čtyřmi roky nastal, se pro podání nabídky rozhodlo pouze jedno sdružení,“ poznamenala Kabelová.

Praha 10 dala šanci i menším firmám

Místní sdružení České pirátské strany si v prosincovém prohlášení pro média stěžovalo, že zástupci opozice chtěli o problematických částech veřejné zakázy na údržbu zeleně a úklid jednat i na listopadové schůzi zastupitelstva, ale bod nebyl na program jednání zařazen. Piráti jako dobrý příklad uvedli Prahu 10, kde mají místostarostku Janu Komrskovou. Tam se totiž rozhodli, že zakázku rozdělí na více částí. Postup konzultovali i s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

„Šanci zvítězit dostaly i menší firmy, přesně v duchu společensky odpovědného zadávání. Obzvlášť v době covidových opatření a omezení je takový postup vnímán jako férový,“ tvrdí Piráti.

„Nejde o nic nezákonného. Půl roku jsme to řešili s advokátní kanceláří Kruták Parners. Zákon neříká nic o tom, že se musí města nebo městské části při vypisování veřejných zakázek rozdělovat. My chápeme naši městskou část jako jeden celek. Chceme, aby byla uklízená všude stejně kvalitně,“ sdělil Pražskému deníku starosta Kolář s poznámkou, že „šestka“ patří v metropoli k nejzelenějším městským částem.

„Před vypsáním zakázky jsme si dělali průzkum trhu a předběžné tržní konzultace, což zákon umožňuje. Oslovili jsme firmy předem, co na to říkají, jestli by byli ochotni se do tendru přihlásit. Oslovili jsme 19 společností, dostali jsme asi osm nebo devět odpovědí. Díky tomu jsme věděli, že zakázka je konkurence schopná. Do samotné soutěže se pak přihlásily čtyři firmy,“ dodal Kolář.

V rozhovoru pro Pražský deník si starosta, který zaujal širší veřejnost „bojem“ proti Rusku v souvislosti s odstraněním sochy sovětského maršála Koněva, zmínil, že radniční opozice v čele s devítičlenným klubem Pirátů „vytváří pořád dojem, že se děje něco špatně“. Kolář jejich kritice čelí velmi často, loni na jaře se marně snažili dokonce o jeho odvolání.

Kolář: Politika nejde dělat revolucionářským stylem

„Politika nejde dělat revolucionářským stylem dlouhodobě,“ komentoval Kolář vztahy s opozicí a přidal historku, jak jej po komunálních volbách v roce 2018 jeden z pirátských poslanců pozval na schůzku a místo urovnání sporů řekl, že Praha 6 je synonymum korupce. „Jestli chcete, aby vztahy byly lepší, zřiďte komisi pro vyšetření vlivu developerů na rozhodování představitelů Prahy 6, řekl mi. Valil jsem oči, o co mu jde. Mě, s prominutím, nikdo neovlivňuje,“ rozčilil se Kolář.

V souvilosti se „zeleným mejdanem“ Piráti kritizují „nevstřícnou“ radnici i kvůli tomu, že v koronavirové době se obecně očekává, že místní samosprávy budou hledat možnosti, jak malým a středním podnikatelům pomoci krizi ustát: „Praha 6 však svým postupem dává najevo, že je jí jejich osud lhostejný. To je od koalice složené převážně ze subjektů pravicové části politického spektra poměrně alarmující.“

„Argumenty opozice nedávají smysl. Lokální živnostníci by na takový objem práce stejně neměli techniku ani personál. Piráti vytvářejí nátlak a sami nejspíš mají zájem na tom, aby to bylo jinak,“ uzavřel Kolář, jenž vládne už druhé volební období – nyní našla TOP 09 v 45členném zastupitelstvu většinu 27 hlasů spolu s předvolebními partnery lidovci, ODS a STAN.