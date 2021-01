Piráti z Prahy 6 podle slov z otevřeného dopisu, který směřovali vedení zastupitelského klubu ODS i celé krajské organizace a starostovi městské části Ondřeji Kolářovi (TOP 09), sledovali Dočekalovo počínání s „hlubokým rozčarováním a nevolí“. Opozičním zastupitelům vadí, že na nedělní demonstraci zaznívala hesla proti nošení roušek, očkování proti koronaviru i proti dodržování protiepidemických opatření. Piráti v dokumentu zmiňují rovněž, že Dočekal byl součástí pořadatelského týmu spolu s členy kontroverzního hnutí Slušní lidé z Brna. „Tím ohrožuje zdraví a životy Pražanů,“ poznamenal zastupitel Jiří Hoskovec (Piráti).

„Respektujeme ústavní právo svobody projevu a shromažďování. A plně souhlasíme s tím, že chaotická vládní nařízení drtivě dopadají na podnikatele a zaměstnance v mnoha sektorech. Ale volený představitel města by měl jít v těchto těžkých časech příkladem a ne moderovat a podporovat akci po boku extremistů, jejímž přímým následkem je zahlcení zdravotních kapacit města a uvrhnutí do karantény značné části příslušníků už tak přetíženého Integrovaného záchranného systému,“ píše se v otevřeném dopise.

Kolik lidí z publika skončí v nemocnici?

Nechme stranou, zda opravdu znamená účast na protivládní demonstraci automaticky nakázu covidem a následně nutnost hospitalizace. Pravdou je, že řádně ohlášená akce nesplnila maximální počet účastníků, který je dán krizovým opatřením menšinové vlády premiéra Andreje Babiše (ANO), který spoléhá na podporu komunistů. Magistrát hlavního města proto už v neděli oznámil, že kvůli porušení vládních nařízení zahájí s organizátory správní řízení. Babiš přesto prostřednictvím televizního rozhovoru zaútočil na vedení metropole: „Kdybych byl Hřib, tak bych demonstraci rozpustil.“ Primátor zareagoval přes sociální sítě.

„Tato informace mě jako lékaře velmi zasáhla. Zatímco veškerý nemocniční personál a mnozí další nasazují své životy v boji s pandemií, koaliční zastupitel Prahy 6 podporuje aktivním způsobem šíření dezinformací a bludů. Bojím se, kolik lidí z jeho publika potkám za deset dní v nemocnici,“ uvedl k demonstraci Adam Derner, pirátský zastupitel z Prahy 6, jenž pracuje jako radiolog v Nemocnici Na Homolce.

K Pirátům se s kritikou moderátora Dočekala přidali rovněž tamní zastupitelé za Stranu zelených, kteří dokonce podali stížnost k mandátovému výboru. „Je nutné odmítnout nezodpovědné pořádání masových demonstrací s konspiračním odérem, který nedělní demonstraci provázel,” myslí si Petr Píša. „V situaci, kdy jsou nemocnice vzhledem k počtu hospitalizovaných pacientů s covid-19 na hraně svých kapacit, je takové jednání nejen popřením zdravého rozumu, ale především plivnutím do tváře všem zdravotníkům.“

V podobném duchu se nese většina komentářů, které spílají Dočekalovi na jeho facebookovém profilu a posílají ho například na návštěvu krematoria. Podle mnohých teď budou kvůli demonstraci na „Staromáku“ umírat lidé. Politik se hájí, že z pódia účastníky k zakrytí dýchacích cest i dodržování rozestupů výzýval – byť roušky, které se na akci rozdávaly zdarma, nazval „náhubky“. Podle svědků sice z davu zaznívaly ojedinělé dezinformace o vakcíně či velmi drsná přirovnání očkovacích center ke koncentračním táborům, ale jinak šlo o poklidnou demonstraci a řečníci výzývali k „otevření Česka“ s odkazem na nefukčnost protiepidemického systému (PES) z dílny ministerstva zdravotnictví pod vedením Jana Blatného (za ANO) a k zastavení likvidace podnikatelů (především) v gastronomii a cestovním ruchu i živnostníků.

V internetové diskuzi Dočekal vyjádřil pochopení přepracovaným sestrám z JIP, avšak zmínil, že zná matku samoživitelku se dvěma dětmi, která celý život dělala servírku a teď dluží tři nájmy na byt a pomalu nemá ani na jídlo.

„Pokud by se pan zastupitel Dočekal rozhodl rezignovat na svůj mandát a využít uvolněný čas k dobrovolnické pomoci v přetížených nemocnicích, považovali bychom to za nejelegantnější řešení,“ navrhli Piráti ve zmíněném dopise.

Šéf místní ODS: Nezakazujte ostatním říkat svůj názor!

„Kouzlo demokracie je ve schopnosti tolerovat i jiné názory a nebýt v zajetí černobílého vidění světa. Pokud s někým nesouhlasím, tak mohu argumentovat, předkládat fakta a vést diskuzi. A je úplně jedno, zda se nakonec shodneme či ne. Rozhodně se však neuchýlím k násilí ani k bezobsažným výkřikům. Navíc na straně Pirátů nevidím ani morální právo k podobným výzvám,“ napsal Pražskému deníku Dočekal, který je manažerem české pobočky německé firmy zabývající se automobilovým průmyslem. Ve Straně svobodných občanů působí od roku 2014, před posledními komunálními volbami daroval ODS, na jejíž byl kandidátce, 50 tisíc korun.

Ke kauze se vyjádřil na facebookové stránce Jakub Stárek, místostarosta Prahy 6 a předseda místní ODS. S jeho stanoviskem souhlasí také předseda krajské organizace strany Tomáš Portlík. Podle Stárka je kolega ze zastupitelského klubu „slušnej chlap“, který v životě už něco dokázal. „Nemůžu proti němu říci křivého slova.“ Stárek sice v příspěvku nepovažuje účast v době rychlého šíření nemoci covid-19 na protestní akci za dobrý a rozumný nápad, ovšem opoziční zastupitelé zapříčinili reakci: „Nutí mě přemýšlet, zda jsem tam neměl přeci jen být – ne kvůli koronaviru, ale kvůli viru politické korektnosti.“

„Nezakazujte ostatním říkat svůj názor! Příště totiž jiní zakážou ten váš. Nelíbí se vám co kolega říká? Klidně s ním bojujte. Ne však zákazy a umlčováním, ale silou svých myšlenek a argumentů!

Proto je pro mě absolutně nepřijatelné kohokoliv vylučovat, nebo mu něco zakazovat,“ vzkázal občanský demokrat Pirátům a Zeleným a varoval před „falešným moralismem“. Dočekala podpořili rovněž Svobodní s tím, že na manifestaci v Praze vystupoval jako soukromá osoba. Strana reakci Pirátů a Zelených „rázně odsoudila“.

I když se může zdát, že toto srovnání pokulhává na obě nohy, tak vězte, že Stárkův otec František zvaný „Čuňas“ byl v roce 1976 coby vydavatel samizdatového časopisu Vokno odsouzen ve vykonstruovaném procesu proti hubední skupině The Plastic People of the Universe. Do vězení se dostala výrazná tvář českého „undergroundu“ i po podpisu Charty 77. Až do pádu komunistického režimu v listopadu 1989 pronásledovala Stárka, který odmítl emigrovat, Státní bezpečnost (StB). A signatáře Charty 77 článek v Rudém Právu dne 12. ledna 1977 označil jako „ztroskotance a samozvance“. Podobnost se slovy premiéra Babiše – někdejšího spolupracovníka StB a člena KSČ – je čistě náhodná…