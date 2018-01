Piráti chtějí nahradit MHD na Libeňském mostě rikšami. Už v pondělí

Je to vtip, nebo snad snaha upozornit na problém s dopravou v okolí Libeňského mostu? Piráti chtějí v pondělí odpoledne od 15.30 přepravovat zájemce pomocí rikši přes Libeňský most. Chtějí prý upozornit na nevyhovující péči o most ze strany města.

dnes 08:05 SDÍLEJ:

Rikša v Praze. Ilustrační foto. Foto: Shutterstock

Poslanec za Piráty Ondřej Profant podal za zanedbání péče trestní oznámení. „Máme obavu, že někteří politici chtějí most zbourat a postavit most větší a dražší. To je v klidné rezidenční lokalitě nepřijatelné. Automobilová doprava se musí přesunout na okraj města, nelze donekonečna rozšiřovat silnice v centru," říká Profant. ČTĚTE TAKÉ: Na Libeňský most asi vyrazí minibusy. Kvůli jeho uzavření politici neodstoupí

Autor: Redakce