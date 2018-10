Pirát Hřib má volnou cestu k primátorské funkci. Pospíšil odblokoval jednání

Adrianu Krnáčovou (ANO) vystřídá v čele hlavního města nejspíš pirátský lídr Zdeněk Hřib. V rámci vyjednávání pražské koalice Pirátů s hnutím Praha sobě (PS) a uskupení Spojené síly pro Prahu ustoupil Jiří Pospíšil tlaku Pirátské strany a na funkci primátora už netrvá. Hřib s Pospíšilem a Janem Čižinský (PS) se ve čtvrtek večer ještě sejdou k jednání o složení magistrátní rady.

"Jsem připraven po dohodě s koaličními partnery ujmout se funkce primátora Prahy. Ale Piráti trvají na postu primátora a jednání probíhají tak, že buď získají primátora, nebo nebude koalice. Vycházím z toho, co pan Hřib řekl na jednáních," začal tiskovou konferenci lídr společné kandidátky TOP 09, STAN a KDU-ČSL.

Pospíšil se tak od začátku bránil tomu, že by definitivně ustoupil nátlaku Pirátské strany a vzdal se, protože tvrdí, že by Prahu měl vést zkušený politik. Ale po dohodě se stranickými kolegy se rozhodl striktně netrvat na nejvyšší funkci v jedenáctičlenné radě hlavního města.

"Cítíme, že rozpad koalice by zklamal celou řadu Pražanů, kteří chtějí změnu a nevolili ANO ani ČSSD. Snad toto gesto přispěje k tomu, že vznikne koalice naděje, jak ji někteří nazývají, a bude schopna realizovat koaliční program," řekl Pospíšil a dodal, že se tímto krokem snaží odblokovat povolební vyjednávání.

ODS vyzvala k jednání Piráty

Dokonce i lídr "občanské kandidátky" Praha sobě a držitel nejvyššího počtu preferenčních hlasů Čižinský uznal, že rokování o tom, kdo bude novým pražským primátorem jsou dlouhá. Stejně jako Pospíšil si přeje, aby po večerní schůzce bylo jasno a veřejnost se dozvěděla konkrétní jméno či jména.

Na členy vyjednávacích týmů chystané trojkoalice zaútočila i vítězná ODS. Podle předsedkyně zastupitelského klubu Alexandry Udženije jsou občanští demokraté hluboce zklamáni tím, že skoro po třech týdnech od voleb stále není jasno, kdo bude řídit metropoli. "Je to nezodpovědné vůči Praze i Pražanům," napsala Udženija na Twitter. ODS zároveň vyzvala Piráty jako druhou nejsilnější stranu k jednání: "Je potřeba řešit kritický stav dopravy, okruh, digitalizaci úřadu a bytovou výstavbu - a to hned, není čas otálet."

Přesto to vypadá, že vítěz říjnový voleb zůstane v opozici. Ačkoliv Piráti, Praha sobě i Spojené síly získaly stejný počet třinácti mandátů, primátorem by měl být Hřib a podle pirátské nabídky připadnou čtyři místa v radě zbylým dvěma subjektům.

Pospíšil ani Čižinský asi nebudou v radě

Podle informací serveru Novinky.cz by v ní neměli usednout ani Pospíšil ani Čižinský - kvůli tomu, aby nekumulovali funkce, což vadí právě Pirátské straně. "Máme několik scénářů, nestahuji se z pražské politiky," oznámil odpoledne novinářům europoslanec Pospíšil. Pravděpodobnější tak je, že bývalý ministr spravedlnosti za ODS povede pražské zastupitele klubu aliance TOP 09 a STAN doplněné lidovcem Janem Wolfem. Čižinský by tedy zůstal poslancem (zvoleným za KDU-ČSL) a zároveň starostou Prahy 7.

A jak budou rozděleny jednotlivé gesce? Rozhodne se až večer, ale už se v médiích spekuluje. Územní rozvoj by rád získal Pospíšil pro Petra Hlaváčka, bývalého šéfa pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR), případně pro Petra Hlubočka (STAN). Bydlení by mohla šéfovat dvojka kandidátky Hana Marvanová. Na dopravu by si troufl Pavel Richter (TOP 09), dosluhující starosta Prahy 5.

Novinky uvádějí, že majetek a správa městských firem připadne Adamu Zábranskému s tím, že Piráti na základě všeobecné shody dostanou na starost i oblast IT. Finance by měl spravovat Pavel Vyhnánek (Praha sobě) a jeho kolegyně Hana Třeštíková dostane na povel kulturu. Zbývalo by pak ještě vyřešit resorty zdravotnictví, sociální politiky, bezpečnosti nebo školství.