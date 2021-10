Do jednoho z nejoriginálnějších pivních závodů světa se zapojilo 26 výčepních z českých i zahraničních restaurací. Každoročně tak vzdávají hold všem, kteří se v této pražské hospodě již od roku 1843 starali o maximální kvalitu čepovaného piva a roznášeli ho hostům přímo ze sklepa.

Dvacet šest výčepních z celé České republiky i ze zahraničí se 5. října sešlo v pražské Restauraci U Pinkasů k jedenáctému ročníku Pinkasovy noční můry. Cílem závodu je za co nejkratší čas načepovat 10 půllitrů piva a vyběhnout s nimi 41 schodů ze sklepa do prvního patra. Kromě rychlosti hodnotí odborná porota i kvalitu doneseného načepovaného piva.

Závod výčepních se poprvé běžel v roce 2010 na počest Jakuba Pinkase. Ten v roce 1843 učinil zásadní krok pro zvýšení kvality čepovaného piva.

„V té době se pivo čepovalo do džbánu, ze kterého si ho hosté u stolu nalévali do sklenic. Jakub Pinkas ale začal čepovat přímo do půllitrů ve sklepě, odkud je následně obsluha vynášela hostům. Ze sklepa, kde bylo pivo u ledu, běhali do prvního patra, čímž zdolávali 41 schodů. Za celodenní směnu překonali až pětadvacet tisíc schodů. Díky tomuto novému způsobu servírování dostávali hosté pivo vychlazené a čerstvé,“ připomněl historické kořeny soutěže Karel Doubek, ředitel společnosti Adria – Neptun provozující Restauraci U Pinkasů.

„Dá se říct, že výčepní od Pinkasů byli v oblasti péče o pivo vzory pro ostatní už v 19. století, a proto vnímáme závod především jako ocenění poctivých výčepních, kteří dokázali zajistit skvělou kvalitu piva i v nelehkých podmínkách,“ řekl emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka.

Vítězem letošní Pinkasovy noční můry se nakonec stal Igor Kolivoško z restaurace Červený Jelen v Praze. „Účastním se Pinkasovy noční můry už několik let a jsem šťastný, že jsem letos vyhrál. Pro mě je to splněný sen. Moje další meta, které chci dosáhnout, je už jen vítězství v soutěži Master Bartender,“ svěřil se vítěz soutěže.