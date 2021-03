Onemocnění PIMS-TS cílí pouze na děti, nejstaršímu pacientovi, u kterého lékaři syndrom zaznamenali, bylo 21 let. „Po onemocnění nastane období klidu, které trvá zhruba dva až šest týdnů. A pak propukne zánětlivý multisystémový syndrom,“ řekl Deníku dětský lékař Bohuslav Procházka.

Ve Fakultní nemocnici Motol se pacientům věnuje tým profesora Jana Lebla. „Poprvé jsme tento syndrom rozpoznali na přelomu října a listopadu. Naštěstí postihuje jen malou část infikovaných dětí,“ upozornil Lebl.

Postihuje malou část infikovaných

„Vypadá to ale, že se syndrom rozvine zhruba u jednoho z tisíce jedinců, kteří se setkali s koronavirem. Podle orientačních statistik z USA se může úmrtnost pohybovat kolem dvou procent. Zdá se to málo, ale na druhou stranu jde o děti, které byly do té doby úplně zdravé,“ dodal.

Na Pediatrické klinice 2. lékařské fakulty a FN Motol, kterou vede, zatím pečovali o 25 pacientů z Prahy, Středočeského kraje i dalších míst v zemi. Celkový počet nemocných v České republice odhaduje profesor Lebl na 150.

Onemocnění může přechodně poškodit funkci srdce. Většina dětí se však vyléčí bez následků, pokud tedy přijdou včas. Podle Lebla se všichni mladí pacienti k němu na kliniku zatím dostali relativně brzy.

Na co si dát pozor?

Hlavním úkolem lékařů je předejít poškození vnitřních orgánů, zejména srdečního svalu, a rozvoji šokového stavu. „V ojedinělých případech je nutné zahájit umělou plicní ventilaci. V tom spolupracujeme s lůžkovou stanicí naší Kliniky anesteziologie a resuscitace,“ uvedla Hana Frydrychová z odboru komunikace motolské nemocnice.

Profesor Lebl i další lékaři se snaží dát vědět rodičům, na co by si u svých dětí měli dávat pozor. „Postižené dítě se před očima zhoršuje a je nemocné na první pohled. Má tři dny v kuse horečku bez zjevného jiného důvodu. Mohou se objevit vyrážky na dlaních, na chodidlech nebo na trupu, také prosáknutí očních víček,“ vysvětluje Lebl.

„Někdy má dítě zduřené mízní uzliny. Velmi často má také obtíže od trávicího ústrojí, bolesti břicha, průjem nebo zácpu. Nelze čekat, že by se z toho někdo dostal sám, bez lékařské pomoci,“ uzavřel.