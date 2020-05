Městská část před dvěma lety s velkou slávkou představovala architektonický návrh dostavby krytého bazénu. Plánovala postavit pětadvacetimetrový bazén, sauny, brouzdaliště a čtyřdráhovou skluzavku. Další bazén měl být zážitkový, jeho součástí by byla surfová vlna. Občerstvení pak měla nabídnou nová restaurace. Celý provoz měl být mírně ziskový právě díky umělé vlně pro surfaře, která by přilákala i zájemce ze zahraničí.

Plány už v roce 1999

Jasný byl i harmonogram stavby, do země se mělo kopnout v roce 2018 a stavět se mělo 18 měsíců. Vítězný návrh byl vybrán dokonce v prosinci roku 2016. Projekt měla částečně financovat firma Sneo, která Petynku nyní provozuje. Dalšími investory měly být Praha 6 a magistrát.

Je třeba dodat, že první plány na stavbu vznikly již v roce 1999, bazén od té doby slibovali politici napříč stranami. Vznikly dokonce více než dvě desítky studií za 10 milionů korun.

Zda se velkolepé plány někdy naplní, není jasné. „Letos se stavět určitě nezačne, projekt nyní není aktuální. Kam se přesunul, nevím,“ sdělil mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek. Bližší informace na dotaz Deníku městská část neposkytla.

Podle vedoucího areálu Petynka Ondřeje Renského je dostavba v tuto chvíli bezpředmětná. „Bohužel to stojí na mrtvém bodě. Nemohu k tomu nic bližšího říci. Momentálně je to mrtvý projekt, počítá se s ním však výhledově,“ sdělil Renský.

Levnější projekt?

Podle něj by se dokonce mohla změnit podoba projektu. „Zvažujeme i jiné varianty, nemusí to být nutně tento projekt za 200 milionů, může to být i něco menšího, vše je zatím na papíře,“ dodal Renský.

Letos v létě po rekonstrukci otevře venkovní koupaliště. Aktuálně probíhá oprava venkovního bazénu, jenž byl vyměněn za nerezový, opraven byl také dojezdový bazén tobogánu. Rekonstrukcí prošly také sprchy, šatny a zázemí bazénu. „Zasáhl do toho koronavirus, neměli jsme 14 dní dělníky. Doufáme, že 1. července otevřeme,“ dodal Renský.