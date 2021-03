Jedna taková se koná už dnes, kdy se při příležitosti celosvětových oslav svatého Patrika rozhledna zbarví do zelena. Naopak příští pondělí ji nechá městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP) celou noc zhasnutou, Praha tak vyjádří soucit s těmi, kteří podlehli nemoci covid-19, a s jejich blízkými.

„K barevnému nasvícení pětašedesát metrů vysoké rozhledny přistupujeme, pokud považujeme za důležité obrátit pozornost veřejnosti k určitému tématu, významnému dni nebo události. V pondělí uplyne právě rok ode dne, kdy v Česku nemoci covid-19 podlehl první pacient. Dnes se po celém světě oslavuje irský patron, svatý Patrik,“ vysvětlil důvody rozsvícení Petřínské rozhledny pražský Jan Chabr a doplnil, že letos bude Petřín svítit barevně například i při příležitost Dne autismu nebo hemofilie.

Na slavnostní barevné osvětlení si rozhledna musela počkat až do roku 1998, tedy celých 107 let. „Na konci devadesátých let bylo osvětlení Petřína řešeno kombinací 32 sodíkových a halogenidových svítidel,“ popsal místopředseda představenstva THMP Tomáš Novotný s tím, že současná podoba slavnostního osvětlení Petřínské rozhledny je z roku 2015.

„V tomto roce na ni byla instalována soustava 40 barevných svítidel, která jsou na rozhledně rozdělena do čtyř segmentů. Díky této technologii, čtyřbarevnému provedení svítidel a rozdělení do segmentů lze nasvícení rozhledny variovat, jelikož lze vytvořit jakoukoli barvu,“ doplnil.

Změnu barev umí městská společnost THMP nastavovat i z mobilního telefonu nebo z tabletu. „V minulém roce jsme spustili mobilní aplikaci, prostřednictvím které jsme schopni jak online monitorovat slavnostní osvětlení Petřínské rozhledny, tak ho i nastavovat a spouštět. Aktuálně v aplikaci máme přednastaveno 30 typů statického nebo scénického nasvícení, případně umíme upravovat konkrétní barvy podle potřeby, a to z jakéhokoliv místa,“ uzavřel Novotný.