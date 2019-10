Lidé sdružení ve facebookové skupině Petřín pro život protestují proti stavbě ve Velké strahovské zahradě už od jara letošního roku. V sobotu 5. října se někteří z nich přišli podívat, co se na místě děje. A přepadl je zmar, beznaděj. „V době, kdy celý svět začíná sázet stromy, aby planeta Země opět dýchala, radní hlavního města Prahy v čele s primátorem (Zdeňkem Hřibem) vydávají proklamace a fotí se, jak sázejí strom, ale zde je skutečná tvář koalice,“ napsala akademická malířka Lucie Crocro, jedna z aktivistek, k videu zachycujímu kácení stromů.

„Nechceme nechat zničit romantický Petřín projekty, které jsou v usnesení zastupitelstva magistrátu nazývány jako 'rozpouštění finančních rezerv',“ dodává Crocro. Další záběry na sociálních sítích z inkriminované soboty ukazují debatu obyvatel centrální části metropole s Pavlem Čižinským (Praha 1 sobě), novým starostou a bratrem magistrátního lídra a poslance Jana Čižinského.

Starosta Čižinský přítomným v podstatě říká: „Když se vám to nelíbí, tak si to (od magistrátu) kupte!“ V internetových diskuzích se občané zase dohadují třeba i s Petrem Kučerou (Zelení), který má v radě městské části na starosti mimo jiné životní prostředí.

"Masivní kácení" stromů na Petříně jsou fámy. Není to pravda! V sobotu byl kvůli stavbě přeložky plynu zkácen pouze 1 smrk napadený kůrovcem a 1 hrušeň. 3 jabloně byly přesazeny jinam. Naopak na jaře ve Strahovské zahradě vysadíme novou alej 42 hrušní. Nekácíme, naopak sázíme! — Petr Hlubuček (@p_hlubucek) October 7, 2019

Primátorův náměstek pro životní prostředí Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu/STAN) kritiku, která v posledních měsících vyvrcholila, odmítá. Po pondělním jednání rady vydal prostřednictvím tiskové zprávy aktuální prohlášení: „Podrobně jsme se zabývali peticemi, které dorazily, a musím konstatovat, že současný projekt výstavby zahradnického zázemí a toalet na Petříně je zcela v souladu s požadavky, které petenti vznášejí. Nikdo si nepřeje přetvářet stávající atmosféru Petřína a měnit ho v masovou turistickou atrakci, jak se petenti obávají. Chceme pouze vybudovat nutné a adekvátní zázemí pro zahradníky, kteří se o Petřín každý den starají a nahradit stávající plastové toitoiky pro návštěvníky vkusnými kamennými toaletami, aby ze strany veřejnosti nedocházelo ke znečišťování parku.“

Veřejné WC a domek pro zahrádkáře na Petříně

Plánovaný objekt zahradnického zázemí je zapuštěn do země a je zakomponovaný do stávající konfigurace navazujících ohradních a opěrných zdí tak, aby přirozeně splynul s okolním prostředím. Jeho celkové pojetí je maximálně jednoduché s využitím tradičních materiálů. Zázemí pro zahradníky je umístěno v suterénu plánované stavby, toalety pro veřejnost budou v přízemí a vstup do nich bezbariérový. Náklady na celý projekt jsou přibližně 16 milionů korun.

Podle magistrátu projekt zapadá do prostředí parku a do panoramatu Petřína, jeho součástí byl navíc také řádný schvalovací proces a připomínkování. „S jeho podobou souhlasily všechny zúčastněné instituce včetně památkového ústavu a Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, jejíž areál s plánovanou stavbou přímo sousedí a zeď této stavby nahradí stávající rozpadající se plot z rezavějícího pletiva. Současná podoba projektu byla také několikrát konzultována s veřejností a odborníky v rámci besed a dvou místních šetření,“ uvedl mluvčí Vít Hofman.

Aktivistka Crocro přitom ještě během neděle zveřejnila citaci ze stanoviska Alexandry Křížové, náměstkyně sekce památkové péče Národního památkového ústavu (NPÚ): „Je pozoruhodné, že se tuto rozlehlou zahradní plochu, která tvoří mimořádně působivý přírodní rámec Strahovskému klášteru i dalším památkám, podařilo uchovat až do současnosti. Jakákoliv nová stavba v tomto prostoru ubírá zahradě na její vyjímečné hodnotě.“ Podle Crocro se prověřuje souhlasné stanovisko památkářů se stavbou.

Jenže dnes už bývalá náměstkyně Křížová (odešla do důchodu) toto tvrzení prostřednictvím Jany Hartmanové, mluvčí NPÚ, dementovala. Pražští památkáři se kauzou zabývali rovněž a neshledali žádný závažný problém.

Aktivisté navrhují jiné místo

„Celá věc vznikla tak - a na to už se zapomnělo, že se před třemi lety rušil naprosto nevzhledný betonový objekt zázemí pro zahradníky na konci Vlašské ulice, přilepený ke zdi. Tehdy byla odbagrovaná i neforemná betonová jímka. Nyní je na tom místě nová zeleň, ale zázemí a WC chybí čím dál víc. Provizorní bylo umístěno na druhou stranu od konce Vlašské ulice v parku, nežli bude hotové to nové,“ napsala pražskému deníku Andrea Holasová s tím, že více zapustit zázemí s WC do země nejde, protože ve svahu jsou odvodňovací štoly.

Vedení hlavního města každopádně projekt upraví. Podle mluvčího Hofmana změny zahrnou zatravnění původně navrhované mlatové plochy vedle samotné stavby, zvýšení počtu vysazených stromů a pokrytí stavby popínavou zelení. Celý projekt tak bude zelenější - velikost zastavěné plochy se sníží na zhruba padesát metrů čtverečních a rozsah travní plochy se stromy se zvýší o přibližně 25 metrů čtverečních. „Vedení hlavního města rovněž vyhoví požadavku neobnovovat původní historický průchod ve zdi z ulice Úvoz,“ sdělil Hofman. „Petřín je cenný přírodní poklad v centru Prahy. Snahou hlavního města Prahy je o něj řádně pečovat jakožto o historicky, ekologicky i rekreačně důležitou součást města,“ dodává náměstek Hlubuček.

Crocro ve své iniciativě nicméně pokračuje a ve facebookové skupině sdílela prosbu, aby příslušné orgány nechaly místo nové stavby opravit straší spustlý pozemek se dvěma nefunkčními toaletami a dostatkem místa pro zázemí zahradníků u dětského hřiště a vstupu do Lobkovické zahrady. Tuto variantu podle ní navrhl pirátský zastupitel centrální městské části a architekt Tomáš Vích, který je předsedou komisí pro životní prostředí a územní rozvoj.