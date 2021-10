Kromě toho je nezbytné zajistit stabilitu svahu, což by si však vyžádalo mnohem více času. „Podle geologického průzkumu z roku 2018 petřínský svah pracuje, dráha stoupá a klesá vertikálně i horizontálně v řádech milimetrů za rok,“ uvedl dříve Kejha. Na řadě míst se zde voda vsakuje do země a je potřeba předejít sesuvům půdy, které nastaly po silných deštích v roce 1965, kdy rozsáhlé sesuvy půdy trať zničily.

Jak Pražskému deníku dříve řekl Kejha, rekonstrukce drážního tělesa by pravděpodobně trvala šest měsíců. Vyměnit bude zapotřebí i klínovou brzdu, její funkčnost však lze do budoucna zajistit pouze právě výměnou vozů.

„Vyčistíme například navíjecí komory či osvětlení tratě a stanic. Kromě toho v horní stanici na Petříně nainstalujeme klimatizaci, která bude v zimním období fungovat i jako topení. Před opětovným otevřením proběhne rovněž úklid tratě, stanic a vozů,“ přiblížil Kejha. Od soboty 23. října, kdy obnoví svůj provoz, bude dráha jezdit nově v časech od 8 do 23 hodin.

Výletníci, mířící na Petřín směrem od Újezdu, budou muset do kopce pěšky. Technici se chystají na velkou údržbu dráhy. „V rámci nezbytné kontroly drážního tělesa dojde k přesnému geodetickému měření jednotlivých prvků trati, rozchodu kolejí a dalších součástí kolejového svršku,“ popsal Pavel Kejha, vedoucí provozovny lanovky.

Od pondělí 4. října do pátku 22. října nepojede lanovka na Petřín. Dopravní podnik totiž provede její pravidelnou podzimní údržbu.

