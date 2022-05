Máte pochopení pro lidi, kteří se staví proti proměně místa, kde žijí?

Jsem pokorný a dokážu se vžít do pocitů těch, jimž v blízkosti domovů probíhají změny ovlivňující prostředí, které mají rádi a které tak trochu považují za své. Jako dítě jsem totiž zažil okamžik, když se na rohu Vinohradské a Římské ulice boural blok, na jehož místě pak vyrostl Transgas. Jak já jsem tu brutalistní stavbu nenáviděl. Zdála se mi pro dané prostředí strašně agresivní. Teprve po letech mi došlo, jakou má cenu. Paradoxně jsem pak bojoval za její záchranu a dokonce jsem pomáhal organizovat demonstrace za její zachování. Chtěl jsem, aby ji Praha od developera odkoupila a stále mne mrzí, že se nám to nepodařilo. Byla svědkem doby, reprezentantem určitého architektonického stylu.

Teprve čas tedy prověří kvalitu a význam stavby jako takové…

Přesně tak. Všechno musí projít nějakým vývojem, který prověří, jestli je stavba dobrá či nikoli. Zda má svoji hodnotu, význam pro město, společnost. Vždyť i lidé a jejich názory se mění. Pokaždé, když někdo reptá, řeknu mu, ať se zajde podívat na budovu Národního muzea na Václavském náměstí. Pokud se oprostí od toho, co je to za objekt, pak si možná připustí, že je pro dané místo nepatřičně široký, ještě ke všemu usazený na vysokém soklu a navíc tvoří obrovský špunt do Vinohradské třídy. Ale stojí tam už 130 let a všichni ho milujeme. Nejsem ten, kdo říká, že se v Praze nemají stavět vysoké budovy, ale zároveň rozumím tomu, když se někdo staví proti. A také nemám problém s tím, pokud se historický objekt rozšíří o kvalitní moderní dostavbu. Osobně se mi tak moc líbil například plán na rekonstrukci a dostavbu pražské Invalidovny, který před zhruba dvěma lety představila paní Goryczková, ředitelka Národního památkového ústavu.

Na místo šéfa výboru jste přišel jako člověk, který do té doby víceméně stál na straně občanů. A to v mysli mnoha investorů, developerů evokuje slovo aktivismus. Jak se vám s touto „nálepkou“, navíc bez zkušeností, do budovy magistrátu vstupovalo?

Do vedení výboru pro územní rozvoj jsem se dostal díky tomu, že jsem za sdružení Praha sobě vstoupil do politiky. Jedině tudy vede cesta k práci, pro kterou sice nemáte vzdělání, zkušenosti, ale máte něco, co bych poněkud neskromně nazval tahem na branku. Vizí, za kterou chcete jít. Je ale logické, že právě to, že jsem neměl zkušenosti, jsem sám v sobě při vstupu do této funkce vnímal jako brzdu a určitý problém. Bál jsem se, že mě odborníci, mezi nimiž se budu pohybovat, převálcují argumenty. Navíc jsem sledoval, jak výbor dosud fungoval a říkal jsem si, že tohle asi nezvládnu. Panovalo tam totiž velmi konfliktní prostředí. A já, i když si umím stát za svým, nejsem konfliktní člověk. Zastávám názor, že dobrá rozhodnutí mohou vzniknout jen ze široké komunikace. Ne jako výsledek vyhroceného konfliktu. Zároveň se držím zásady, že je důležité nebát se rozhodnout a dokázat přijmout i prohru. Rozvoji města to rozhodně prospěje víc, než kdybychom problematické věci zavírali do šuplíku a tam si je střádali.

Dochází na magistrátu tedy v souvislosti s tím k nějakým bojům?

Mluvila jste o aktivismu a já jsem moc rád, že na našich zasedáních k podobným bojům nedochází. Neznamená to ale, že spolu ve všem souhlasíme, nicméně každý se může k dané věci svobodně vyjádřit. Nám se tento přístup vyplácí a jsem přesvědčen, že nakonec i developeři uznávají, že se ve výboru včas ukáží problémy, které ovlivňují následující fáze. A oni na ně mohou být připraveni, znají aktéry a vědí, na čem jsou a mohou na to nějakým způsobem reagovat. Ačkoli jsem z podstaty věci člověk ekologický i památkově zaměřený, musím bohužel konstatovat, že občas je otázka ekologie i ochrany památek zneužívána. K řešení se nepřistupuje konstruktivně, do jednání druhá strana už vstupuji s tím, že se nedomluvíme, a to proto, že ona se prostě domluvit nechce. A to mi vadí. Já dokážu přijmou prohru, přiznat, že jsem neměl pravdu, ale je nutné se k tomuto závěru dobrat dialogem a kompromisy na všech stranách. Ale k takové diskusi je potřeba partner. Ne emocemi zmítaný dav.

Na mnoha místech metropole v posledních měsících panuje čilý stavební ruch. Zejména donedávna spící brownfieldy procházejí, nebo se chystají na svoji proměnu. Co je toho příčinou?

Za prvé je to tím, že uvnitř města byla definitivně ukončena průmyslová výroba – zachovat ji chceme jen v oblasti Hostivaře. Uvolnily se tak velké rozvojové plochy. Za druhé jsou to ceny bytů, které letí vzhůru opravdu zběsile. Developeři se do výstavby bytových projektů pouštění docela razantně, ve svých projektech budují i nájemní bydlení. Dříve jsme si říkali: hlavně ať se nestaví jenom kanceláře. Dnes je to obráceně. Multifunkční koncept nových projektů je nezbytný, protože naším cílem je město krátkých vzdáleností. A to bez kanceláří nejde.

Je třeba uvést do života nový územní plán

Praha se v současné době ale rozvíjí především v územních změnách…

Je to tak a je to vlastně špatně. Nicméně ono se to prostě jinak udělat nedalo, museli jsme ty změny otevřít. Já územní plán přirovnávám k softwaru, který se upgraduje. Nicméně teď je původní plán už tak upgradovaný, že je z něj něco docela jiného, než to bylo na počátku a je potřeba uvést do života plán nový.

Po dvou letech projednávání s městskými částmi i developery Praha letos v lednu schválila takzvanou Metodiku spoluúčasti investorů. Už se s ní všichni aktéři sžili?

Do veřejného prostoru se kdysi dostala věta, že Praze se rozvoj nevyplácí. Ono to tak ale ve své podstatě je, protože pokud město developerské výstavbě “otevře” novou lokalitu, nové rozvojové území, stojí ho to spoustu peněz. Musí tam postavit školy, školky, zaplatit vyučující a další nezbytné profese. A tak jsme dospěli k závěru, že je třeba, aby se na tom developeři jako vlastníci pozemků spolupodíleli. Respektive jsme chtěli nastavit jednotná pravidla, protože ono se to vlastně na úrovni městských části takto dělo i předtím. Jsem přesvědčen, že jednotná, byť striktní pravidla jsou pro developery přijatelnější než nepředvídatelnost.

Před pár dny se veřejnosti představil vítězný návrh na podobu Vltavské filharmonie, v polovině dubna se Pražané seznámili s budoucí novou tváří veřejných prostor Pražské tržnice. Mezi Karlínem a Holešovicemi roste nová lávka a plány na proměnu území ležícího na rozhraní Starého Města, Holešovic, Karlína a Žižkova jsou víc než ambiciózní…

To máte pravdu. A i když projektů, které by stály za zmínku, je nyní na území Prahy hned několik, mojí srdeční záležitostí je postupná proměna území u Masarykova nádraží podél ulice Na Florenci, která se postupně propíše až k autobusovému terminálu Florenc a na Těšnov. Bude to nejspíš i tím, že jsem měl možnost být u tohoto projektu od samého počátku. A i když to rozhodně v mnoha ohledech nebylo jednoduché, můžu konstatovat, že spolupráce soukromých investorů, vlastníků pozemků a města byla efektivní a pro práci na rozvoji jiných částí města velmi inspirující. Byl bych rád, kdyby se při tvorbě každého velkého území postupovalo v podobném duchu, jako tomu je v případě projektu Smíchov City v Praze 5, kde pod taktovkou developera probíhají architektonické soutěže a jednotlivé domovní bloky budou stavěny podle vítězných návrhů různých architektonických ateliérů. Díky tomu může vzniknout přirozeně působící nová městská čtvrť, která bude fungovat.

Projekt na Florenci, který jste zmiňoval, pochválilo i UNESCO…

Je to tak. V těchto dnech Praha od Centra světového dědictví UNESCO získala zprávu z monitorovací mise na urbanistickou studii, která byla výsledkem mezinárodní soutěže na rozvoj území v okolí Masarykova nádraží. UNESCO v něm prostřednictvím svých poradních orgánů konstatuje, že studie má potenciál lépe odhalit výjimečnou světovou hodnotu této části Prahy. Čtvrť, která podle návrhu vznikne, pak hodnotí jako vstřícnou nejen ke svému bezprostřednímu okolí, ale i k urbanistické morfologii Prahy jako takové. Mám z toho posudku vážně upřímnou radost. Sladit ochranu historických hodnot a genia loci s výstavbou nových čtvrtí je skutečně velká výzva. Jsem ale přesvědčen, že díky správně připravenému procesu a konstruktivní spolupráci všech zúčastněných se nám v případě Florence podařilo dospět k tomu nejlepšímu možnému řešení.

Petr Zeman

Předseda výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči

Pracoval jako vedoucí správy provozu v Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR), je spoluzakladatelem portálu Prázdné domy. V říjnu roku 2018 byl zvolen zastupitelem hlavního města Prahy.