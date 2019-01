Brno – Premiér Petr Nečas obhájil funkci předsedy ODS. Na stranickém kongresu v Brně pro něj v tajné volbě hlasovalo 351 delegátů. Jeho protikandidát, exministr Ivan Fuksa, získal 178 hlasů z 592. Prvním místopředsedou ODS se stal ministr průmyslu Martin Kuba, který porazil Miroslavu Němcovou.

Ilustrační obrázek | Foto: Břeclavský Deník

Staronový předseda ODS na kongresu získal podporu zhruba 60 procent delegátů. Nečas po volbě uvedl, že svůj mandát považuje za silný. V nejbližších dnech se rozhodne, jak bude řešit potíže s vnitrostranickými rebely a jejich odmítáním zvýšení daně z přidané hodnoty. Žádné řešení rozkolu uvnitř ODS doposud nenastínil.

„Cítil jsem, že situace vůbec není jednoznačná, že je to opravdu kritická volba, kritické zvažování, že nehážete automaticky volební lístky," řekl Nečas delegátům po volbě. Váží si prý „kritické podpory", kterou dostal, a bere ji jako závazek lépe komunikovat se členy ODS. „Počet získaných hlasů považuji za silný mandát," řekl Nečas na tiskové konferenci bezprostředně po vyhlášení výsledku volby.

"Rebel" Fuksa Nečase neporazil

Cílem znovuzvoleného předsedy bude, aby dosáhl jednoty uvnitř strany, protože veřejnost si podle něj již nepřeje žádné další spory občanských demokratů.

Fuksa kandidaturu veřejně oznámil v sobotu večer. Exministr zemědělství a jeden z pěti poslanců, kteří odmítají Nečasovu verzi vládního daňového balíčku, s nímž vláda spojila důvěru, získal nezanedbatelnou podporu stranického kongresu. Víkendový sjezd nyní pokračuje volbou místopředsedů.

Podle Nečase by nebylo šťastné, kdyby se Fuksa stal prvním místopředsedou strany. Uvedl k tomu, že by se zástupce skupiny rebelů ocitl ve schizofrenní roli. Podle šéfa strany si Fuksa na jedné straně myslí, že Nečas vede vládu tak špatně, že by v čele strany neměl být, na druhé straně by s ním ale nyní musel velmi úzce spolupracovat. Oba názoroví oponenti se přitom shodují, že strana je v kritické situaci a je nutné ji názorově stmelit.

Kuba porazil Němcovou

Prvním místopředsedou ODS se stal Martin Kuba, když od delegátů obdržel 363 hlasů. Na druhém místě skončila šéfka Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová se 142 hlasy. Třetí místo obsadil europoslanec Hynek Fajmon.

Němcové se nepodařilo obhájit post první místopředsedkyně ani přesto, že delegáty kongresu před volbou varovala před tím, že její konkurent by se mohl za zády Nečase pokusit ve spolupráci s rebelujícími poslanci složit novou koalici. Kuba získal ve sledované volbě prvního místopředsedy více hlasů, než Nečas v tajném hlasování o novém lídrovi.

„Chci být loajální k ODS, ke svému předsedovi, krýt jeho záda, nebýt součástí žádných jiných plánů, ale toho plánu, který prosazuje tento kongres, tato strana, který nás vrací tam, kam patříme, na stranu na pravé straně politického spektra, která je schopna vyhrávat volby," řekl.

Jihočeský lídr Kuba dříve sklízel kritiku za to, že údajně v regionu je pod vlivem vlivného podnikatele z Hluboké Pavla Dlouhého. Nečas ho před dvěma roky, když propagoval politiky s vlastními názory, za místopředsedu nechtěl, a Kuba se tehdy do vedení nedostal. Později s ním ale začal spolupracovat a vybral si ho do vlády jako ministra průmyslu. Jeho práci na ministerstvu dnes většina občanských demokratů oceňuje.

Ostré spory s Kubou má bývalý poslanec ODS Michal Doktor, který kvůli jeho vládnímu angažmá stranu opustil. Kubovo vítězství, tak může podle některých hlasů z kongresu ODS připravit o případnou podporu Doktora pro vládní návrhy.