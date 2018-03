Petice proti Ondráčkovi dnes poputuje do Sněmovny. Aktivisté chtějí dodržet slib

Organizátoři protestů proti zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) předají dnes odpoledne do Poslanecké sněmovny symbolicky petiční archy, v níž lidé žádali novou volbu předsedy komise. I když Ondráček v úterý na funkci sám rezignoval, organizátoři protestů prý považují za správné akci dotáhnout do konce a splnit slib, že petici dnes odevzdají dolní komoře Parlamentu.

Za organizátory o události informovala Lucie Kohoutová. Přesný čas předání petičních archů neuvedla. Na facebooku je svoláván další protest na pondělí 12. března. Některé občanské iniciativy se dnes současně ohradily proti Ondráčkovým slovům, že neodstoupil kvůli "pár křiklounům" v ulicích. ČTĚTE TAKÉ: Komunista Ondráček rezignoval na post šéfa sněmovní komise pro GIBS Petici proti zvolení Ondráčka podepsalo při pondělních demonstracích v několika městech více než 14 tisíc lidí a další podpisy přibývají. "Podpisy sbíráme až do dnešních 12:00, takže číslo se stále ještě zpřesňuje. Uvidíme, kolik stihne dorazit zvlášť z ostatních měst, kde se petice také podepisovala. Předány budou v odpoledních hodinách," řekla Kohoutová. Ondráček, který se před listopadem 1989 jako příslušník tehdejšího Sboru národní bezpečnosti podílel na potlačování demonstrací proti komunistickému režimu, byl do čela komise zvolen Sněmovnou na třetí pokus minulý pátek. Volba vzbudila mezi politiky i veřejností kontroverze jak kvůli jeho minulosti, tak pro jeho současný postoj k ní. Ondráček prohlásil, že působení u komunistické policie nelituje. V úterý se funkce předsedy komise vzdal, a předešel tak hlasování o svém odvolání, které chtěla prosadit většina sněmovních stran. Zhruba polovina podpisů proti zvolení Ondráčka pochází z pondělní demonstrace v Praze, kde organizátoři odhadli počet účastníků na 20 tisíc. Podle analýzy dat operátora T-Mobile se demonstrace na Václavském náměstí zúčastnilo přibližně 25 tisíc lidí. Další tisícovky lidí se sešly napříč celou republikou. ČTĚTE TAKÉ: Ondráček, KSČM i ANO pochopili, že tuto bitvu nevyhrají, zní z opozice Ondráček den poté prohlásil, že neodstupuje kvůli "pár křiklounům" v ulicích, ale kvůli obavám o bezpečnost své rodiny. "Mě k mému rozhodnutí rozhodně nevede pár desítek či stovek nebo, jak vy nazýváte, tisíce demonstrantů, které jsou v ulicích," řekl v projevu, ve kterém politiky středopravicových stran nazval demokratickou žumpou. "Vámi podporovaný dav se chystal si na mě někde počkat a lynčovat mě," obrátil se na své kritiky z poslaneckých lavic. Na Ondráčkův projev ve Sněmovně dnes reagovalo několik občanských iniciativ. Odmítly, že by pondělní demonstrace organizovaly parlamentní strany, jak naznačoval Ondráček. "Manifestace byla spontánním aktem občanů nespokojených s jednáním současné neveřejné koalice ANO, KSČM a SPD a byla bezprostřední reakcí na schválení komunisty Ondráčka do pozice kontroly GIBS," uvedli zástupci iniciativ podepsaní pod prohlášením. Počínání komunistických poslanců vnímají jako pohrdání občany. "Jsme kdykoli připraveni opět vyjít do ulic a na náměstí ve formě zákonných a nenásilných protestů," uvedli. Na facebooku je už svoláván další protest na pondělí 12. března s názvem "Ondráčku, nejsme demokratická žumpa a nejsou nás jen desítky". V plánu mají sejít se u sochy svatého Václava na Václavském náměstí a v průvodu se vydat k sídlu KSČM v nedaleké ulici Politických vězňů. ČTĚTE TAKÉ: Podpora vlády ze strany KSČM? Podle Filipa je nyní na vážkách ČTĚTE TAKÉ: Obušku, z GIBSu ven! Lidé protestovali proti Ondráčkovi, ale i proti Babišovi

Autor: ČTK