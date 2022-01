„Tyto vyhlášky se začaly objevovat po roce 2018. Velký rozmach přišel v roce 2020, kdy se přidalo mnoho měst. A tento trend stále pokračuje,“ připomněl Semecký, který prý není příznivcem pokut. „Někdy je to ovšem to jediné, co na hulváty působí,“ poznamenal k petici, kterou dosud podpořilo přes pět stovek lidí.

Nejdříve by podle Semeckého bylo záhodno konzultovat celou věc s odborníky a zeptat se jich, jaká látka by byla v tomto případě nejlepší. „Španělsko má též své odborníky a nevěřím, že by jen tak schválili octovou vodu, pokud by věděli, že tento mix vysloveně škodí městskému mobiliáři, jak tvrdí primátor,“ poznamenal Semecký.

Zalévání psích loužiček by přitom doporučoval od jara do podzimu, v zimě nikoli, aby nevznikalo náledí a chodci se nezranili.

Nápadu by podle něho prospěla rozsáhlá reklamní kampaň pořádaná městem, v níž by piktogramy srozumitelně představily záměr. „Věřím, že nařízení nebude nutné, pejskaři od sebe nápad odkoukají a začnou se navzájem v nošení lahve kopírovat,“ dodal Semecký.

Na sociální síti se o petici diskutuje. „Situace na chodnících je neúnosná. Navíc spousta majitelů nechá psa zvednout nohu i u kola auta,“ napsala v komentáři Lenka Smutná. „Protože uklízet každý den počůrané vchodové dveře a zeď není moc příjemné,“ zdůvodnila svůj podpis Zuzana Dohnalová. „Sama mám značkujícího vořecha a místy se za něj dost stydím. Pro mě inspirace,“ poznamenala Lu Havlová. Mezi názory se opakovala i naděje, že se polévání psích loužiček stane brzy normou, stejně jako sbírání exkrementů. „Mělo by to být normální, i v Hong Kongu to funguje stejně. Tady mají asi pejskaři pocit, že mají nezadatelné právo znečišťovat veřejný prostor i cizí majetek. Nechápu, že je tu pořád tenhle ostentativní pejskařský komunismus tolerovaný,“ upozornil Lukáš Polívka.

Podporovatelé petice se odvolávají na skutečnost, že v řadě nejen španělských měst hrozí za nedodržení příslušné vyhlášky pokuta v řádu tisíců korun. V Praze se peněžité tresty mohou týkat lidí, kteří zanechají po svých psech nepořádek. V takovém případě jde o znečišťování veřejného prostranství a o porušení vyhlášky o čistotě z roku 2008.

Vyhláška výslovně uvádí, že v případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která je vlastníkem nebo držitelem zvířete, nebo jiná osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči.