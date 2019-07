/FOTOGALERIE/ Posunutí plánovaného Rohanského mostu o zhruba sto metrů dál po proudu směrem od Štvanice k Libeňskému mostu znepokojuje obyvatele nových bytových domů na holešovickém břehu. Sdružení vlastníků jednotek z rezidence Vltavská vyhlídka se během červnového zastupitelstva Prahy marně pokusilo zabránit změně územního plánu, která nové umístění stavby umožňuje. A proti změně už vznikla také petice.

Most v nové variantě podle kritiků rapidně zhorší životní podmínky asi tisícovky obyvatel nejbližšího okolí a srazí ceny jejich bytů, protože by měl vzniknout pouhých 20 metrů od bytového domu a tyčit se až do úrovně druhého patra.