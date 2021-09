Autoři iniciativy Hluk z Prahy 4 tvrdí, že se nadměrný zvuk díky poloze areálu v údolí řeky a mezi svahy i skalami line až do okruhu pěti kilometrů a znepříjemňuje tak život obyvatelům patnácti procent území metropole. Nejcitelnější je prý zátěž na starém Barrandově, v Hlubočepích a Chuchli, ale doléhá prý i na Kamýk, Lhotku nebo do Slivence.

„Náš problém jsme se snažili řešit s kompetentními orgány magistrátu a městské části Prahy 4. Bohužel po několika týdnech jsme se nikde nedovolali pomoci a řešení, proto jsme přistoupili k založení petice a začátkem týdne jsme odeslali otevřený dopis primátorovi i starostce Prahy 4,“ informoval za iniciativu naštvaných občanů Miloš Závora, podle kterého je z komentářů k petici zřejmé, že „v několika přilehlých pražských čtvrtích nemohou spát děti, které chodí druhý den do školy.

Lidé nemohou užívat zahrady ani balkony. Když koncert skončí opilci demolují auta v okolí a ještě dlouho v ulicích vyřvávají. Problémy mají chovatelé zvířat,“ pokračoval Závora.

Petiční výbor navíc údajně disponuje lékařskou zprávou, která popisuje léčení psychických problémů antidepresivy u jednoho pacienta v důsledku dlouhodobější hlukové „kontaminace“. Festival trvající od poloviny června do poloviny září měl na programu kolem sedmdesáti večerních koncertů, zpravidla několik týdně. Podle zástupců iniciativy jejich nářky zlehčují politici i úředníci.

„Vedení Prahy má samozřejmě možnost regulovat tu produkci vyhláškou. Městská část by zase měla nechat posoudit festivalové megapódium jako stavbu příslušným úřadem. To se ale nestalo a spíše to vypadá, že jdou úřady pořadatelům takzvaně na ruku,“ dodal Závora.

„Je to prakticky denně, nesmyslně nahlas a naprosto to znemožňuje večerní větrání v bytě a je to slyšet i se zavřenými okny. To přece není možné,“ napsal do komentářů k petici jeden ze signatářů Martin Mašek.

Každý večer hlasitá hudba

Frekvence, s jakou pořadatelé jednotlivé koncerty naplánovali, je podle autorů zmíněného otevřeného dopisu „naprosto bezohledná“ vůči rezidentům v oblasti. „Jsme tedy nuceni se od června do září potýkat téměř každý večer s hlasitou hudbou, neustávajícím duněním a pulsujícími vibracemi, před kterými neunikneme ani uvnitř našich domovů za zavřenými okny. Jistě si dovedete představit, že uspat v těchto podmínkách menší děti je nemožné,“ píší iniciátoři petice v dopise primátorovi a starostce.

Pořadatel festivalu tvrdí, že se od prvních koncertů chová zodpovědně a snaží se minimalizovat dopad akce na okolí areálu.

„V něm máme umístěný zvukový systém line array, který umožňuje směrové nastavení zvuku. Systém je nastaven odbornou firmou tak, aby byl zvuk z PA systému nasměrován v maximální míře do samotného areálu a aby se tak eliminoval 'únik' zvuku do okolí. Zvukaři mají pokyny držet zvukovou hladinu hudební produkce na rozumné míře. V našem programu vystupuje večer vždy jen jedna hlavní kapela, přičemž průměrná délka vystoupení je 90 minut a koncerty končí striktně nejdéle ve 21:55, abychom nerušili noční klid po 22. hodině. Zvukové zkoušky probíhají pouze na sluchátka nebo malý zvukový aparát u zvukaře,“ uvedl za Lucerna Music Bar Jaromír Telenský, který dále upozornil, že jeho firma může sklízet kritiku i za jiné akce v okolí. „Pokud se na nás někdo obrátí z důvodu nadměrného hluku, snažíme se to vždy s jednotlivci aktivně řešit a najít pro obě strany rozumné řešení. Autoři vámi zmíněné petice se na nás s požadavky neobrátili,“ zdůraznil Telenský.

Lokalita je podle něj územní plánem předurčená pro pořádání hudebních akcí a Lucerna Music Bar prý proto bude usilovat o letní koncerty v Braníku i příští rok, čemuž se snaží zamezit zmiňovaná petice.

Z festivalu Lucerna Music Bar Open Air.Zdroj: Petr Klapper

Jmenovité kritice čelí i dva pražští radní Hana Třeštíková (Praha sobě) a Jan Chabr (Spojené síly/TOP 09). Jan Chabr je terčem výtek za to, že povolil pronájem městského pozemku poblíž branických ledáren pořadateli technoparty, která se stejně jako loni uskutečnila na přelomu července a srpna. „Po loňské zkušenosti jsme na akci kývli po ujištění, že bude komorní. Pořadatel bohužel slib nedodržel, proto na příslušném pozemku už nic podobného nedopustíme,“ prohlásil Chabr.

Jenomže na dalším pozemku v bezprostředním sousedství ledáren, který je ve správě Prahy 4, se o uplynulém víkendu uskutečnil koncert kapely Tři sestry a podle petentů se naměřené decibely u asi půl kilometru vzdálených domů pohybovaly kolem hodnoty 90. Dotyčný areál má být navíc příští rok v létě dějištěm dalšího festivalu akce Prague Summer Festival.

Haně Třeštíkové, radní pro kulturu, pak představitelé iniciativy Hluk z Prahy 4 vytýkají postoj k věci. Jako radní Prahy 7 se zasadila o to, aby se „letní scéna Lucerny“ po loňské zkušenosti přesunula z holešovického Výstaviště a nad letošním ročníkem open air festivalu pak převzala záštitu.

„Ta akce sama o sobě dává práci kvalitním muzikantům po těžkém období. Pokračování festivalu na Výstavišti bylo neudržitelné, ale já jsem nijak nezasahovala do výběru nového místa. To bylo čistě v režii pořadatele,“ vysvětlila Třeštíková, podle které se město určitě zapojí do jednání o dějišti festivalu napřesrok. „Zatím nevím, jestli pořadatel zvažuje znovu ledárny, ale nepochybně bere ty výhrady občanů vážně. Na jejich základě upravoval ozvučení koncertů,“ dodala.