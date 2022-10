Za rok bude jasněji

Celkem se do soutěže na proměnu lokality, která patří mezi první místa, s nimiž se setkávají turisté přijíždějící do Prahy, přihlásilo 26 domácích i zahraničních ateliérů. Čtyřiadvacet z nich následně podalo i své metodiky přístupu a portfolia, které komise posuzovala. „Bylo skvělé vidět přístup tolika týmů k zadání, jehož cílem je proměnit vstupní bránu do metropole a navázat na připravované proměny Václavského náměstí, Florence, Masaryčky a Těšnova. Praha potřebuje Nový Hlavák jako sůl,“ uvedl Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m Prahy.

Výhradně česká účast byla reprezentována devíti soutěžními týmy, zbytek pak představovaly týmy zahraniční a týmy smíšené, tvořené Česko – zahraničními konsorcii.

„Není zcela obvyklé v jedné soutěži posuzovat tak multidisciplinární zadání a hledat týmy, které vytvoří funkční městský prostor, předefinují významný, ale problematický park, zapojí nové dopravní řešení a celé to zaklenou urbanistickým přístupem ctícím kontext, kontinuitu a komunitu. Zároveň není běžné, aby vedle sebe v jedné soutěži stály týmy mezinárodních hvězdných architektů a mladých lokálních studií. A už vůbec není obvyklé, aby se porota složená z tak pestrého spektra odbornosti shodla. Proto si velice vážím toho, že se porotě podařilo dojít ke konsensu a vybrat pět různých, ale vždy kvalitních přístupů,“ řekl Jaroslav Wertig, předseda odborné komise.

Dalším milníkem soutěžního dialogu, jehož vyhlašovatelem je hlavní město Praha společně s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a Správou železnic, bude vyhodnocení dodaných architektonických konceptů. Odborná porota z vybrané pětice zúží výběr na tři týmy, které budou pokračovat a v průběhu první poloviny roku 2023 postupně rozvíjet své finální návrhy.

Které ateliéry porotu zaujaly?

West 8 Urban Design and Landscape Architecture B.V.

Krajinářský ateliér West 8, založený v roce 1987 v nizozemském Rotterdamu, v současnosti tvoří mezinárodní tým více než 70 architektů se třemi pobočkami v Rotterdamu, Bruselu a americké Filadelfii.

Mimo jiné se podílel na vítězném soutěžním návrhu nového hlavního nádraží v Brně



Henning Larsen Architects A/S

Dánské studio, které dnes má více než 750 zaměstnanců, bylo založeno v roce 1959.

Za koncertní halu Harpa v islandském Reykjavíku v roce 2013 získalo cenu Mies van der Rohe Award. Na přelomu loňského a letošního roku se v Praze účastnilo architektonické soutěže na Vltavskou filharmonii.



Chybik + Kristof + Civitas

Třetím postupujícím se stalo konsorcium českého ateliéru Chybik+Kristof Architects & Urban Designers a amerického landscape studia Civitas.

Architektonickou kancelář Chybik+Kristof Architects & Urban Designers založili architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof v roce 2010. Prezidentem společnosti Civitas z amerického Denveru je světově uznávaný krajinářský architekt a urbanista Mark Johnson.



re:architekti + baukuh + Yellow Office

Dalším vybraným týmem je konsorcium českého architektonického ateliéru re:architekti, italského architektonického studia baukuh studio associato a italského architektonického studia Yellow Office di Francesca Benedetto.

Italský architektonický atelier baukuh studio associato byl v roce 2017 nominován na cenu Mies van der Rohe Award za stavbu „House of Memory“ v Miláně.



Miralles Tagliabue EMBT S.L.P. + OCA architects Prague, s. r. o.

Pětici uzavírá konsorcium španělského architektonického studia Miralles Tagliabue EMBT S.L.P. a české pobočky OCA architects španělského architektonického ateliéru OCA Arquitectos Barcelona.

OCA architects Prague je českou pobočkou španělského architektonického ateliéru OCA Arquitectos Barcelona. V Praze stojí za návrhem dostavby Kongresového paláce, jehož realizace se připravuje.