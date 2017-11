Pět let s Leo Expressem: Ambice zůstaly. Firma kupí ztráty a čeká na „jackpot"

Před pěti lety vyjel poprvé na české koleje s cestujícími v pravidelném provozu soukromý dopravce Leo Express. Jednotka Stadler Flirt, která odjela ve 4.56 z pražského hlavního nádraží, znamenala další zahuštění konkurence na trase Praha – Ostrava i další pokles cen.

První vlak společnosti Leo Express s cestujícími dorazil 13. listopadu po osmé hodině ranní z Prahy do Ostravy, na trati bude konkurovat spojům Českých drah a firmy RegioJet.Foto: čtk

Při pohledu na čísla se výročí dopravce jeví částečně i jako ekonomický zázrak: za letošní první pololetí je na účtu neuhrazené ztráty už 654 milionů korun a firma zatím nejeví náznaky obratu do kladného hospodaření.

Drží ji při životě hlavně příchod dalších investorů, kteří do firmy nalili peníze. Zatím posledním novým akcionářem je Martin Burda, který před dvěma lety prodal svůj podíl v Pivovarech Lobkowicz čínské skupině CEFC. Stejně tak pomohl i odklad splátek největších věřitelů, tedy Credit Suisse a Leoše Novotného staršího.

Z pohledu cestujícího přinesl Leo Express větší konkurenci a tlak na lepší služby. Objevil dlouho podceňované spojení mezi Prahou a Přerovem, kde lidé museli do té doby spoléhat většinou jen na pomalé koženkové rychlíky. Byl prvním, který prolomil hranici sto korun za jízdenku mezi Prahou a Ostravou, tuto cenu drží u části míst dosud. Dokázal ale najít i cestující, kteří zaplatí prémiové ceny překračující původní relace Českých drah (ČD).

KOLOBĚŽKY I MINIBUSY

Jako první zavedl dynamický systém, kdy se jízdné mění podle aktuální poptávky. Jediný nabízí i zrušení jízdenky až do minuty před odjezdem. Na druhou stranu svým konkurentům na spojení Praha – Morava nemůže konkurovat četností spojů.

Leoš Novotný ml. jako zakladatel už není zdaleka tolik vidět a věnuje se i jiným projektům, řízení má na starosti Peter Köhler. Pod jeho vedením firma expanduje do jiných druhů dopravy včetně koloběžek, minibusů či sdílení soukromých aut. Jak úspěšně, to ukáže čas, zatím jde spíše o ztrátové projekty. RegioJet se mezitím na železnici už stihl dostat do plusu a ukázal tak, že lze i při nízkých cenách vydělávat.

NEZŮSTÁVÁ PŘI ZEMI

Za celou pětiletku Leo Express několikrát oznámil, že se dostal do provozního zisku, v něm se ale dlouho neudržel. Rostoucí ztráty vysvětluje hlavně tím, že rozvíjí nové byznysy. Ovládl firmu na minibusy z Ostravska do Polska TigerExpress, začal jezdit v Německu po zkrachovalém dopravci Locomore. Průlomem může být získání povolení pro provoz v Polsku. Současně stále mluví o nových vlacích z Číny.

I přes nakumulované ztráty nezůstává firma při zemi. Nedávno podala nabídku ministerstvu dopravy na vstup na většinu dálkových linek. Jak bude resort reagovat na nabídku dopravce, který má kvůli havarované jednotce aktuálně čtyři vlaky, není zatím jasné. Nepříznivou ekonomiku ale může náhle vylepšit jedno rozhodnutí. Už přes pět let běží spor u antimonopolního úřadu a následně Evropské komise o to, zda ČD svojí cenovou politikou porušily pravidla hospodářské soutěže. Souběžně s tím dopravce žaluje dráhy o víc než 400 milionů korun jako náhradu škody. I když nepravomocně je žaloba zamítnutá, rozhodnutí úřadů může ještě žalobou zamíchat.