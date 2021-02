V polovině letošního ledna se na reklamních plochách po celé Praze objevily tváře známých osobností, které oznamují blížící se spuštění údajného nového sitkomu Pěstouni. Moderátor talk show 7 pádů Honza Dědek a herci Lucie Benešová, Marek Němec a Jana Stryková z úspěšných seriálů Sestřičky Modrý kód, Slunečná nebo Vinaři se tak zapojili do kampaně hlavního města na podporu pěstounské péče.

94% Čechů je přesvědčeno, že pro dítě je výchova v pěstounské rodině vhodnější než vyrůstat v ústavní péči. Dokonce každý čtvrtý člověk o přijetí dítěte do pěstounské péče uvažuje. Představa o tom, co takové rozhodnutí obnáší, je ale v mnoha případech nejasná.

Dobrý pocit je velká motivace

Jednou z mylných představ možných zájemců je například to, že už děti mají nebo jsou na přijetí nového malého člena rodiny moc staří. Přitom fungující či starší domácnosti patří mezi nejčastější a jedny z nejvhodnějších žadatelů o pěstounství.

Zdroj: MHMPPodle průzkumu, který si nechala Praha vypracovat je hlavním znevýhodňujícím faktorem pro přijetí do všech forem náhradní rodinné péče věk. Zatímco dítě ve věku 1 až 5 let by přijalo 73 % zvažujících, deseti až patnáctileté už jen 32 % z nich. Největší motivací je naopak dobrý pocit z pomoci dítěti.

Pěstounská péče je formou náhradní rodinné péče o děti, o které se nemůže starat žádný z biologických rodičů ani poručník. Mezi pěstounem a dítětem přitom nevzniká takový právní poměr jako například u adopce. Právě rozdíl mezi adopcí a pěstounstvím podle průzkumu nezná téměř čtvrtina lidí.

Tisíce dětí zůstávají v ústavní péči

„Každé dítě má mít šanci vyrůstat v rodině. V ústavní péči jsou přitom tisíce dětí, pro které hledáme pěstouny. Povzbudivé je, že každý čtvrtý Čech by o pěstounství Zdroj: MHMP sám uvažoval. Chceme tento potenciál využít, a proto kampaň na podporu pěstounství spouštíme,“ uvedla Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro sociální politiku a zdravotnictví a dodala: „Kampaň se snaží ukázat, že pěstounství je, podobně jako rodičovství, plné výzev, ale všichni pěstouni vám potvrdí, že je to povolání, které za to stojí.“

Pro účely kampaně byl spuštěn i facebookový profil a web Novipestouni.cz. Na obou kanálech jsou základní údaje o pěstounství, praktické informace pro zájemce či inspirativní příběhy ze života reálných pěstounských rodin.