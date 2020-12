V neděli odpoledne Blatného citoval oficiální twitterový účet ministerstva zdravotnictví. „Oslavy Mikuláše se sice povedly a všichni se dobře bavili, ale já mám strach. Stovky až tisíce lidí v jednu chvíli, na jednom místě.“

„Já mám totiž vážně strach, že naše země nebere nastavená opatření vůbec vážně, a přesto se po zdravotnících chce, aby to zvládli. Zasáhne to pak nás všechny a nemůžeme se tomu divit,“ dodal respektovaný lékař, jenž po známé kauze vystřídal v menšinové vládě premiéra Andreje Babiše (ANO) opřené o komunisty epidemiologa Romana Prymulu (za ANO).

Blatný zřejmě narážel na snímky ze zaplněného Staroměstského náměstí, které se objevily v některých médiích. Je pravda, že do centra metropole se po delší době vrátil život, v ulicích se pohybovali lidé v kostýmech Mikulášů, čertů a andělů. Mnoho rodin vyrazilo za předvánoční atmosféru i s dětmi. Dospělí si užívali, že nemusí „svařák“ zakoupený přes výdejní okénko popíjet jen venku (byť nebyla taková zima) a mohli zajít i do restaurací nebo kaváren.

Reportér Pražského deníku, který se procházel z Holešovic přes Hradčany a Malou Stranu až k Národnímu divadlu, nezaznamenal mnoho prohřešků. Někteří měli zakryté dýchací cesty dokonce i u stolu uvnitř hospody, když zrovna nekonzumovali nápoje nebo jídlo. Na lidech byla patrná radost z uvolnění vládních restrikcí. Soudě podle přízvuku vyrazilo na (relativně) čerstvý vzduch do centra Prahy také mnoho tuzemských turistů. Slyšet byly i cizí jazyky.

Hřib navrhne změny ve vymáhání protikoronavirových opatření

„V průběhu sobotní noci jsme nezaznamenali vážnější problém související s nedodržováním vládních nařízení. Děkujeme provozovatelům za respektování zavírací doby restaurací a barů a návštěvníkům za ohleduplnost,“ uvedla v twitterovém příspěvku pražská policie. Primátor Hřib pak apeloval na Pražany ve čtvrtečním facebookovém sdělení: „Radujme se opatrně!“

V nedělním prohlášení pro ČTK uvedl Hřib, že zašle ministerstvu zdravotnictví podněty z praxe k úpravám legislativy, aby bylo možné efektivněji vymáhat porušení mimořádných opatření spojená s koronavirem. „Jde například o okénkový prodej, kdy nesmí docházet ke konzumaci přímo na místě, aby nevznikaly hloučky, jako tomu bylo mimo jiné i v sobotu na Staroměstském náměstí,“ upřesnil Hřib.

Magistrátní odbor bezpečnosti, který vede správní řízení o přestupcích, bude podle primátora dále komunikovat s hygienickou stanicí a s policií o konkrétních případech. „Do správního řízení politici magistrátu ze zákona nesmějí zasahovat,“ upozornil však Hřib.

Pražský primátor poznamenal rovněž, že úlohou politiků je jít osobně příkladem v dodržování vládních nařízení proti šíření koronavirové nákazy, aby zajistili jejich respektování veřejností.

Každopádně by bylo nefér od Blatného a spol. svádět situaci jen na nezodpovědné občany. Navíc na základě předchozích vyjádření politiků, vědců a dalších odborníků víme, že změna opatření se projeví na číslech pozitivně testovaných na přítomnost viru SARS-CoV-2 až se zhruba dvoutýdenním zpožděním. Ale pokud by platila slova členů Babišova kabinetu a skóre PES by se zhoršovalo a zůstalo ve čtvrtém stupni rizika po dobu tří dnů, může dojít k návratu přísnějších pravidel.

A právě ta se nelíbí skupině obyvatel, kteří se sešli na Václavském náměstí v Praze. Akci s názvem „Manifestace za svobodu a pravdu odsuzující teror a manipulaci“ svolal podnikatel a majitel rodinné kavárny David Tesař, který stál za organizací protestu na náměstí Republiky na státní svátek 28. října (viz fotogalerii).

Pojďme žít bez vlády a jejích opatření, vyzval organizátor protestu

„Nechceme žít léta ve strachu, který vláda vyvolává pod záminkou kovidu. Život je riskantní a nemoci jsou jeho součástí, ale svoboda je základní potřeba, pro kterou žijeme. Nechceme být chráněni tak, že budeme zbaveni svobody, že bude zlikvidována naše práce, životy a ekonomika!“ píše se v motivaci pořadatelů facebookové události.

„Pojďme žít bez vlády a jejích opatření. Pojďme žít a volně dýchat, jako jsme žili o loňských Vánocích,“ napsal Tesař před pár dny s tím, že „sezením doma“ situaci nezměníme.

Praha - V souvislosti s oznámenými shromážděními na Václavském náměstí a na Palackého náměstí připravila pražská policie bezpečnostní opatření. Policisté v ulicích města dohlížejí na bezpečnost všech účastníků a dodržování veřejného pořádku. #policiepha pic.twitter.com/rmJjsCngRx — Policie ČR (@PolicieCZ) December 6, 2020

Další shromáždění se konalo na Palackého náměstí s názvem „Mikulášská demonstrace proti vládním nařízením s průvodem“ před sídlem ministerstva zdravotnictví. Účastníci obou demonstrací se kolem čtvrté hodiny sešli v dolní části Václavského náměstí. Cílem jejich pochodu je Úřad vlády ČR ve Strakově akademii. Policisté přijali bezpečnostní opatření a dohlíží na veřejný pořádek.

Agentura ČTK citovala policejní mluvčí Evu Kropáčovou, podle níž byly obě demonstrace poklidné. Policisté zatím nemusela zasahovat. „Pouze upozorňovali účastníky, aby dodržovali vládní nařízení,“ dodala mluvčí. Například s nimi řešili nenasazené roušky. „Některé osoby budou oznámeny správnímu orgánu,“ řekla Kropáčová.

Demonstrací se může v současné době na základě krizového opatření vlády účastnit maximálně stovka lidí, a to ve skupinách po 20 účastnících. Musejí zachovávat rozestupy mezi skupinami alespoň dva metry a každý musí mít zakrytá ústa a nos.

Vakcína? Pokud my, tak vy první

Podle ČTK s počtem účastníků zpočátku nebyly problémy. „Lidé si na demonstraci přinesli české i slovenské vlajky a transparenty s nápisy jako 'Pokud my, tak vy první' odkazující na možnou vakcinaci proti covid-19. Někteří protestující dorazili v rytířském brnění na koni představující blanické rytíře,“ popsal zpravodaj z místa.

Po setmění demonstranti přišli na Klárov, podle policejních záběrů se zdá, že povolený limit účastníků byl velmi pravděpodobně překročen. Povinné rozestupy také nedodržovali zdaleka všichni. Přesto podle mluvčí Kropáčové zaznamenali policisté během pochodu jediný problém – na Čechově mostě zadrželi muže, který měl u sebe drogy.

„Účastníci shromáždění se postupně rozcházejí,“ informovala policie kolem 17. hodiny.