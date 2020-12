Prodeje drobných zvířat, jako jsou andulky, křečci, zakrslí králíci nebo morčata, vzrostly zhruba o 15 procent. Jak tvrdí ředitel PetCenter Vít Bukvic, nárůst by mohl být ještě vyšší, ale tlumí ho nedostatek živých zvířat na trhu. Poptávka totiž několik měsíců převyšuje nabídku.

„Největší zájem o drobné domácí mazlíčky mají rodiny s dětmi. Impulzem k nákupu bylo uzavření škol a omezené možnosti sociálního kontaktu. Hned po nich nejvíce nakupovali živá zvířata single lidé, kterým zpříjemňují čas strávený doma,“ popisuje Bukvic.

Tak jako se lidé na začátku nouzového stavu předzásobovali potravinami, tvořili i zásoby pro své psy a kočky. Největší nárůst prodejů byl už během jarní vlny jednoznačně v segmentu krmiv, kdy prodeje těch deseti a vícekilových stouply meziročně o 12 procent.

Zn. Pes výhodou

Dopady karantény na touhu po soužití se zvířátkem pocítili také realitní agenti. Portál Bezrealitky zaznamenal zvýšený počet lidí, kteří nyní hledají nájemní bydlení s domácím mazlíčkem. Vychází přitom ze své databáze desítek tisíc anonymizovaných údajů v osobnostních profilech zájemců o pronájem.

Do nich mohou zadávat kompletní informace o sobě a své domácnosti včetně informace o „spolubydlení“ se psem nebo kočkou. Počet těch, kteří právě tuto informaci do profilu zadali, stoupl od července o dvě pětiny. „Měsíčně se jedná o zhruba tisícovku domácností. Nejvíc se to projevilo ve velkých městech,“ říká šéf Bezrealitky Hendrik Meyer.

Pes nebo kočka podle něho zájemce o bydlení neomezují a lidé, kteří informaci o zvířeti uvedou do svého profilu, mívají stejné šance jako uchazeči bez domácích mazlíčků.

„Dokonce mám od jednoho klienta informaci, že byt získal právě kvůli tomu, aby mohl s majitelem společně venčit a pejsci nebyli tak sami. V tomto přístupu jsou, myslím, Češi světovým unikátem,“ dodává Meyer.

Občanský zákoník sice neumožňuje majitelům nemovitosti, aby nájemníkům chov domácího zvířete zakázali, avšak pouze tehdy, pokud nepůsobí pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu nepřiměřené obtíže.