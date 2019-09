Úvodního slova se při slavnostním zahájení ujal starosta Prahy 13 David Vodrážka. "Chceme návštěvníky a jejich psí miláčky nejen pobavit, ale také šířit nezbytně nutnou osvětu a zároveň pomoci ostatním pejskům v nouzi," řekl o akci.

Psí den si kromě odborníků, chovatelů a zástupců azylů nenechali ujít ani slavní, kteří mají k psům blízko. V parku se postupně sešli Marta Jandová, David Kraus, Mahulena Bočanová, Jakub Kohák a Míša Hávová. Ti všichni přidali symbolicky "pac proti množírnám" a svým podpisem potvrdili, že takové praktiky odsuzují. Celý den moderoval Petr Zvěřina.

"Není to přirozené, nejsem jejich příznivcem," říká o množírnách Jakub Kohák, který sice obvykle žertuje, ale tuto problematiku nebere na lehkou váhu. Herec sice aktuálně pejska nemá, ale v brzké době o něm přemýšlí. "Uvažujeme o něm - pokud ano, chtěli bychom dlouhosrstého, takového lumpíka, co ho vídáme u nás v parku. Rasu nevím," říká s tím, že by chtěl hlavně hodného psa a vůbec mu nezáleží na tom, jestli to bude voříšek z útulku nebo pes s papíry.

David Kraus měl donedávna pejsky dva. "O milovaného parťáka, kterého jsem měl 13 let, jsem teď přišel, tak jdu na tuhle akci na jeho počest," říká o bostonském teriéru Hugovi. Ten za svým páníčkem dokonce několikrát vběhl na jeviště uprostřed hraní a zajistil tak Davidovi plno legračních historek.

Marta Jandová má tři voříšky

Smutek po ztrátě věrného přítele se mu daří částečně zahánět díky fence Evelíně. I když s její výchovou je to teď těžké. "Je to prostě kontinentální buldok. Má svojí hlavu, jako já! Těším se, až bude dospělejší, ale už teď mě hlídá a to se mi líbí," libuje si. Stejně jako ostatní i David Kraus nabízel pejsky z útulků k adopci.

Na pomoc pejskům se těšila i Marta Jandová. Zpěvačka měla zvířata odmalička a nyní má doma rovnou tři úžasné voříšky. Všichni jsou nalezenci a fenku Zaru si vzali z útulku. "Musela být týrána, už se ale dobře v naší rodině zabydlela," vysvětluje Marta.

I když má doma tolik chlupáčů, tak na lumpačiny je prý neužije. Jejich řádění nepřežilo pouze pár bot, jinak jsou úžasní. "Pejsci nám každodenně dávají dobrou náladu. Každý člověk potřebuje být občas pomazlen němou tváří. A když jsme smutní, přijdou k nám a trpí s námi. Opravdoví kamarádi. Díky nim jsme každý den na procházce," vyzdvihuje zpěvačka výhody žití s pejskem.

Zkušenou pejskařkou je i Mahulena Bočanová. Její bulteriér Umbro je roky součástí rodiny a život bez psa považuje herečka a moderátorka za neúplný. "On mi rozumí všechno, běžně spolu mluvíme a já rozumím, co mi říká přes jeho oči, takže si povídáme zcela běžně," říká o svém pejskovi.

Umbro smečku ochrání

Umbro budí respekt a dokáže svou smečku ochránit. "Dvakrát u nás přelezl někdo přes plot a on ho srovnal v pár vteřinách. Nebojím se s ním spát i při otevřených verandách, nikdy nezklame. Je to kámoš." Aby té chvály nebylo moc, tak se Bočanová svěřila i s jeho největším průšvihem. "Sežral mi 20 000 korun. Bohužel i dobře natrávil," práskla na svého čtyřnohého kámoše.

Za pomoci slavných tváří probíhala nabídka psů z útulků k adopci. Azyly mohli podpořit i návštěvníci, kteří jim po celý den přinášeli hmotné dary či si na stáncích kupovali výrobky z dílen útulků. Další finanční podporu přinesla velkolepá tombola, ve které návštěvníci vyhráli hodnotné ceny od partnerů Psího dne.

Stále oblíbenější akce má rok od roku stále více návštěvníků, čehož si nesmírně váží hlavní organizátorka Karolína Hájková. "Po ránu nás trochu potrápilo počasí a trochu pršelo, což pejskaře neodradilo a už před začátkem akce k nám proudili lidé. Nakonec se počasí umoudřilo a Psí den dopadl skvěle. Chci poděkovat všem, co dorazili a za to, že vše proběhlo hladce. Díky návštěvníkům se podařilo pro útulky vybrat přes 50 000 korun v tombole. Lidé navíc donesli bednu plnou darů pro opuštěné pejsky."

Akce udělala radost nejen pejskařům, kteří si mohli zasoutěžit se svým mazlíčkem, nakoupit mu nové vybavení a dozvědět se mnoho užitečných rad, ale především pejskům z útulků, kteří tu nalezli nového páníčka a díky finanční podpoře mají naději na šťastnější život.