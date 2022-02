Hlídka objevila středně velkého psa ve společnosti rodiny s dítětem. Zvíře mělo nohu zaklíněnou v prostoru kolejí a betonových panelů. „Rodině pomáhal muž, kterému se nedařilo nohu vyprostit. Další muž s malým dítětem v tu dobu volal na linku 112 se žádostí o případné zastavení vlakového spojení ve směru z Mokropes do Černošic,“ uvedl velitel Městské policie Černošice Otmar Klimsza.

Jeden ze strážníků ihned začal volat výpravčímu Českých drah Radotín se žádostí o zastavení provozu na trati. Druhý strážník se pokusil zaseknutou nohu psa vyprostit. Muži, který to do té chvíle zkoušel, se to nedařilo. V tu chvíli se rozeznělo zvukové znamení a rozblikala se světla. Blížil se vlak.

„Strážníkovi se podařilo po centimetrech posouvat zadní nohu psa směrem k menší prohlubni vzdálené zhruba 30 centimetrů od místa zaseknuté zadní packy v kolejišti. Jakmile se dostala noha k této prohlubni, bylo možné ji vyndat, a pes tak byl schopen z prostoru kolejí odejít,“ popsal velitel.

Vzápětí se spustily závory a během několika málo vteřin projel po koleji rychlík. Strážníci se ptali majitelky psa, jestli zvíře nepotřebuje ošetřit. Ta to odmítla a poděkovala za pomoc. Policisté jí doporučili nohu psovi doma pořádně prohlédnout a v případě komplikací ji nechat ošetřit veterinářem. U zvířete ovšem nebylo patrné, že by nějak kulhalo nebo se snažilo noze jinak ulevovat.