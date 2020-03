KRÁTCE: Stanice metra Staroměstská by mohla mít dva výstupy

Stanice metra A Staroměstská by mohla mít druhý výstup na povrch. Ústil by na Náměstí Franze Kafky před kostelem sv. Mikuláše. Od stanice, kterou projde na 40 tisíc lidí denně, by tak byl zajištěn pohodlnější přístup na Staroměstské náměstí.

Staroměstská. Ilustrační foto. | Foto: ČTK