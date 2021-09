Skončí tak téměř stoleté tápání, co s místem, které je součástí konceptu Vítězného náměstí architekta Antonína Engela z dvacátých let minulého století. Jeho vizí byl moderní střih severozápadního města po vzoru přestavby Paříže v 19. století, Vítězné náměstí pak mělo být centrem dění, ale z původní myšlenky zůstalo kvůli hospodářské krizi i druhé světové válce torzo.

Samotné místo dnešní proluky měl až po roce 2010 změnit projekt LINE architekta Radana Hubičky, který vypracoval pro společnost PPF. Převážně kancelářská budova sice dostala ocenění projekt roku 2013, ale veřejnost ani část odborníků projekt nepřijala. „Cesta k finále, ke kterému se blížíme, nebyla jednoduchá. Původní projekt měl mít jinou funkci a jinou podobu. Výsledný projekt je podle mě kvalitní a Vítězné náměstí si ho zaslouží,“ řekl starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).

Architektonické studio Jakub Cigler Architekti (JCA) navrhlo konsorciu pro zástavbu proluky rezidenční budovu, která je podobou původní představy o této části náměstí. Podle Engelovy koncepce měla být budova v místě dnešní proluky osovým protějškem budovy generálního štábu armády. V dobových plánech byly tyto dvě budovy stejné, pouze zrcadlově otočené.

Zrcadlový protějšek

„Hmota Victoria Palace je zrcadlovým protějškem budovy generálního štábu. Fasády obou budov mají výrazné vertikální členění. Hlavní římsa je ve shodné výšce jako římsa štábu a konečně i římsy okolních budov náměstí. Sedlový tvar střechy Victoria Palace, tvořený lamelami, je kopií střechy generálního štábu,“ uvedl mluvčí Penta Investments Ivo Mravinac.

„Věřím, že to bude to nejlepší, co jsme dosud v rezidenčním developmentu udělali,“ prohlásil na zahájení stavby partner Penta Investments Marek Dospiva s tím, že věří, že se stavebním ruchem příliš nebudou obtěžovat sousedy v přilehlých domech.

Zhruba za miliardu korun vznikne devítipodlažní budova s 97 byty, dvě podzemní patra pak jsou pro technické zázemí, sklepní kóje a zejména pro 135 parkovacích míst. Podle požadavků městské části v budově bude supermarket, navíc pak lékárna, pobočka banky a také telefonní operátor.

„Jsem zastupitelem čtvrté volební období a dění zde jsem vždy bedlivě sledoval. S Cimrmanem musím říct, že to byly vždy chvíle očekávání naplnění konceptu architekta Engela vystřídané chvílemi zklamání, že se to nedaří. Nyní doufám, že se nám podaří Vítězné náměstí dokončit jako celek a dnes k tomu uděláme významný krok,“ okomentoval začátek stavby místostarosta šesté městské časti Jakub Stárek (ODS).

Penta Investments je majitelem společnosti VLM vydávající Pražský deník