Penta a pražský dopravní podnik společně. Metro D může jezdit už za sedm let

Dopravní podnik (DPP) už utratil za přípravy nové linky pražského metra přes 800 milionů korun. Navíc se mu nedaří výkup pozemků. A tak se spojil s firmou Penta a představil tzv. Společný podnik, který propojí veřejný a soukromý kapitál. Ušetří peníze a metro D z Pankráce do Písnice by tak mohlo začít jezdit za sedm nebo osm let.

Cílem společného podniku má být co nejrychlejší výkup pozemků nutných pro výstavbu plánované trasy, snadnější získávání stavebního povolení i práce na nadzemních výstupech a mostu přes Nádraží Krč.

"Dopravní podnik ani hlavní město Praha dlouhodobě nejsou schopny vykoupit potřebné pozemky a získat stavební povolení pro výstavbu trasy I.D pražského metra z Pankráce do Písnice,” uvedl v tiskové zprávě Martin Gillar, generální ředitel a předseda představenstva DPP.

"Díky Společnému podniku bychom měli být schopni vykoupit pozemky a získat stavební povolení do čtyř let a do dalších tří až čtyř let by mohly vyjet první vlaky," dodává Gillar.

Spory o pozemky by stavbu prodloužily o 15 let

Problémem je, že vlastníci za pozemky požadují někdy až desetkrát vyšší cenu, než jakou stanoví znalecký odhad. Investiční skupina Penta je schopná dát tržní cenu kvůli budoucím ziskům z developerských projektů, což DPP nemůže.

Podnik potřebuje podle webu České noviny ke stavbě trasy 655 pozemků, které mají 162 vlastníků. A zatím se domluvil pouze se 14 z nich. Nesnadné vykupování pozemků a následné soudní spory by tedy mohly stavbu "déčka" prodloužit až o 15 let.

Společný podnik nebude stavět tunely metra, stanice ani vestibuly. Jejich výstavbu bude i nadále zajišťovat samotný DPP. Nebude ani vyplácet po celou dobu existence dividendy a zisky se použíjí na splácení úvěrů na výstavbu metra. Penta by navíc měla za 15 let převést zdarma svůj 51% podíl na dopravní podnik. Základní kapitál má být 650 milionů.

Metro D z Pankráce do Písnice by předběžně mělo vyjít na 39,7 miliardy. Společný podnik DPP a Penty by řešil část stavby za 6,5 miliardy. Jeho čtvrteční vznik tak významně uspoří celkové náklady.

Ačkoliv spojení městské firmy a soukromého investora podle tiskové zprávy podpořil pražský magistrát, tak se společný podnik některým politikům vůbec nelíbí.

Nová opencard?

Kromě Pirátů má námitky také náměstkyně primátorky Petra Kolínská (SZ/Trojkoalice), která tvrdí, že Praha nebude mít nad společností dostatečnou kontrolu.

Právnička Hana Marvanová, jednička STAN pro komunální volby, označila plán za potenciální novou opencard. Podle ní není jasné, proč by měl mít soukromý partner většinu.

Peter Hlaváč, ekonomický ředitel a člen dozorčí rady DPP, však argumentuje tím, že smlouva zajistí, aby ve společném podinku nebylo možné zástupce dopravního podniku ani města přehlasovat.

"Prostředky Společného podniku bude navíc kontrolovat strategický partner i financující banky. Společný podnik tak bude pod největším kontrolním drobnohledem."

Pokud navíc projde poslaneckou sněmovnou zákon o liniových stavbách, který umožní okamžité vyvlastnění pozemků a kam podle pozměňovacího návrhu patří nově i metro D, společný projekt by fungoval za nových podmínek.