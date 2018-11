Pedikůra pro slůňata? V pražské zoo ji absolvují i dvakrát týdně

Gastronomie - Kuchař/ka Praha 4 - Krč 27 000 Kč

Do našeho mladého týmu hledáme fajn kolegu na pozici kuchaře/ky. Rádi bychom někoho, koho kuchařina baví, kdo chodí včas a neholduje v práci alkoholu. Najde se někdo, kdo by se rád podílel na vytváření nových jídel a bude mít tento podnik "za svůj"? Odměnou za to bude práce v opravdu bezvadném kolektivu a samozřejmě příjemné platební ohodnocení - s možností výplaty ihned po směně.