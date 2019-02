Magistrátní firma označila most přes Růžičkovu rokli za jeden z nejdůležitějších v Praze. „Při rekonstrukci se postupně do konce roku opraví odvodňovací systém, vymění se železobetonové římsy, pochozí rošt ve středním dělicím pásu, proběhne sanace podhledu nosné konstrukce či přeložka veřejného osvětlení,“ uvedla Barbora Lišková, mluvčí TSK na webu.

Víte, že most přes Růžičkovu rokli je dlouhý 287 rsp. 237 metrů? Že jeho opěry a pilíře dosahují výšky až 25 metrů? A že je složen ze segmentů o délce 2,20 metru, jejichž hmotnost se pohybuje od 43,9 do 45 tun? Napadlo by Vás to, když jedete směrem na Barrandov? #mostyPraha pic.twitter.com/YaE86d1Qx1