Svérázný starosta naštval zaměstnance ruské ambasády záměrem vybudovat na západním okraji metropole pomník Ruské osvobozenecké armádě, tedy vojákům, kteří se nechali v německém zajetí naverbovat od začátku roku 1945 bojovali s Němci proti Sovětskému svazu. Při snaze probojovat se na západ Evropy pod americkou sféru vlivu však osvobodili Prahu a střetli se s příslušníky Rudé armády. Generál Andrej Andrejevič Vlasov byl po válce popraven. Vlasovci jsou pro Rusy symbolem kolaborace, zásluhy ve Velké vlastenecké válce přisuzují rudoarmějcům.

Tak, to bychom měli a teď šup návrat k chodníku na Zadní Kopanině, norování jezevců a hřbitovní místům.. No prostě zpátky na zem. Teda jen na chvíli, ve dvě to doručím na ruskou ambasádu vlajkovou lodí flotily MNV Řeporyje ??? pic.twitter.com/7PoxORKsIn