„Starosta Novotný nesplnil to, k čemu se sám písemně zavázal. Namísto toho, aby si přiznal svoje pochybení a odstoupil, dělá, že se nic nestalo. Proto jsme navrhli jeho odvolání,“ prohlásil Jan Liška. Pro odvolání nakonec hlasoval jen pirátský zastupitel Jozef Čupka a Jiří Blažek ze Sdružení nezávislých kandidátů Řeporyje. Podle Novotného šlo o Čupkovu „sóloakci“, která ho měla zviditelnit před volbami. „Kolega zahajuje volební kampaň. On si udělá proslov o mém odvolání a zase si hačne. My budeme s pirátskou místostarostkou a dalšími normálně dál pracovat. Je to sice šikana, ale musím něco vydržet,“ napsal Novotný Pražskému deníku ještě před středečním hlasováním.

Oprava Barrandovského mostu začne v květnu uzavřením nájezdu od Strakonic

„Nebudeme řešit, že Pavel Novotný jezdí obecní multikárou po Praze a městská část za něj platí pokuty. Ale soustředíme se na to, co nám dává jeho chování a vystupování a co ukazuje na samotné zastupitele společnosti,“ zdůvodnil pokus o Novotného sesazení Čupka. „Nesouhlasím, aby byl starostou obce někdo s charakterem a minulostí pana Novotného. Jeho vztah k morálce je nulový,“ přisadil si na adresu komunálního politika proslulého peprným slovníkem i „drsnými“ výroky zastupitel Jiří Blažek.

Nepřijatelná spolupráce

Podle oficiální tiskové zprávy Pirátů se pro ně „spolupráce s odsouzeným Novotným stala nepřijatelnou, protože to odporuje principům, které Piráti ctí a aktivně prosazují“. Je ale otázkou, nakolik se do iniciativy promítly osobní animozity či volební ambice. Řada pražských politiků z různých stran totiž řeporyjského starostu v souvislosti s jeho soudními tahanicemi v minulosti hájila s argumenty, že jeho přečiny neměly násilnou ani korupční povahu a že dotyčný Vít byl skutečně usvědčen z podvodů.

„Nejsem autorem návrhu, ani tiskové zprávy. Pokud by ji se mnou kolegové z místního sdružení konzultovali, věděli by, že samotnou snahu o odvolání vůbec nerozporuji, ale mám pochybnost, zda veřejnost dokáže pochopit změnu vedení městské části pár měsíců před konáním komunálních voleb,“ vysvětlila pirátská místostarostka Lucie Seguin, proč Novotného ve funkci navzdory spolustraníkům podržela.

Na Žižkově vzniká Parková čtvrť. Na 13 hektarech bude bydlet až 5 tisíc lidí

Zastupitelstvo v Řeporyjích má 11 členů. Tříčlenné vedení doplňuje David Roznětinský (TOP 09), který se k Novotného potýkání s justicí vyjádřil už před časem. „Domnívám se, že sice není žádný starosta, který by měl tolik soudů, ale podle mě jsou tyto strkanice na daleko nižší úrovni, než je majetková trestná činnost,“ poznamenal Roznětinský.

Sám Novotný nám čerstvě řekl, že jeho obhajoba křesla starosty v podzimních volbách je pravděpodobná. „Zda budu znovu kandidovat ještě zvažuji, ale to říká každý politik. To vysvědčení asi chtít budu, ale v případě znovuzvolení to na více než dva mandáty nevidím. Je to prostě nezvyklá práce. Jinak určitě v barvách ODS, nějak jsme tu stranickou krizi nakonec zvládli jako dospělí lidé. O kandidatuře do ZHMP neuvažuji, alespoň ne o nějaké vlastní iniciativě,“ sdělil starosta s dovětkem, že miluje Řeporyje.

Za jednu z priorit pro nejbližší roky označil projekt nové radnice. „Jinak čekáme na revitalizaci náměstí, k čemuž je potřeba, aby byla udělána točna v Muzikově ulici. Dokončujeme nové křídlo mateřinky a skatepark. Pro nejbližší období jsme si vytyčili investici do nezbytných oprav infrastruktury, posunutí projektu nové školky v obytném souboru Stodůlky-jih a také máme smělý plán ohledně zdejšího kostela. Ten je ale zatím tajemstvím,“ dodal.