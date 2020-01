Podle komentátorů to měl být spíše nudný kongres. Politici se těšili, že už v neděli pojedou v klidu domů. Vítězství dosavadního předsedy Petra Fialy bylo téměř jisté. A navíc poté, co kandidaturu odmítl europoslanec a někdejší ministr Alexandr Vondra, neměla šéfka pražských zastupitelů ODS Alexandra Udženija v boji o post 1. místopředsedkyně strany žádného soupeře.

Jenže místostarostka Prahy 2 z vedení ODS vypadla, protože nedostala potřebný počet hlasů. A teprve pak se začaly dít v kongresovém centru vedle O 2 areny věci.

Před novou volbou Fialova statutárního zástupce totiž obdržel nominaci rovněž řeporyjský starosta Novotný, který měl podle svých slov připravený pouze kritický projev na politickou diskuzi na třetí hodinu ráno.

Novotný „nezklamal“. Jeho vystoupení rozhodně zaujalo. Jak sám řekl, umí si prostě „urvat kus fleku“ v mediálním prostoru pro sebe. Novotného projev na kongresu ODS byl pro něj typický. Ač se díval do papíru a část řeči četl, tak občas mluvil překotně. Používal – jak jinak – vulgarismy.

Venkov nemá koule

„Znásilním ten kongres, jsem Pražák, takže stejně bych nemohl uspět. Venkov nemá ani koule postavit vlastního kandidáta, když tady dělá převrat?“ ostře se vymezil hned v úvodu proti stranickým kolegům z regionů. Novotného evidentně naštval neúspěch Udženije.

Práci političky, která má blízko k bývalému prezidentovi a zakladateli ODS Václavu Klausovi, starosta Novotný hájil. Je totiž podle něj pracovitá a rozumí médiím. Delegátům vyčítal, že jejich práce není vidět, a přitom kritizují vedení strany.

„Novotný sem přijede z díry jménem Řeporyje, předsedá sdružení o šesti lidech, když zaparkuje na rohu multikára, tak je to všem jasné. Proč všichni víte, kdo jsem já a já nevím, kdo jste vy?“ tázal se publika s tím, že se údajně vzájemně nepoznávají ani starostové větších měst. „Jak to pak mají vědět lidi, kteří pijí lahváče a koukají na Ordinaci? Přitom vaše práce je často lepší, jenom ji neumíte prodat! Podívejte se, ku***, jakou práci prodává Babiš?“

Novotný naštval Rusko

Novotný v této souvislosti zmínil, že on sám značku ODS zviditelnil, když naštval Rusko svým postojem ke generálu Vlasovovi a jeho vojskům, která měla velký podíl na osvobození Prahy v květnu 1945. Vlasovci jsou však pro ruský režim zrádci, již se přidali na stranu nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Novotný na konci loňského roku vzbudil pozdvižení v ruské státní televizi – až tak, že moderátorka přímého přenosu se slovy „Pojďme si raději poslechnout, co na to Putin“ vystoupení českého politika a internetového baviče ukončila.

Starostka Prahy 2 Jana Černochová, která sobotní sjezd ODS moderovala, v jednu chvíli upozornila, že Novotný má na svůj kandidátský projev omezený čas. Později se opravila, že místo deseti minut má podle volebního řádu ještě jednou tolik, protože usiluje o funkci prvního místopředsedy.

„Končí sranda, v médiích se nehraje v rukavičkách. Musíme hrát s kartami, které máme. Musíme používat i metody, které nám nejsou vlastní,“ vybídl starosta Řeporyjí spolustraníky. Novotný narážel na to, že hnutí ANO má i díky marketingovým praktikám Marka Prchala stabilně vysoké volební preference: „Dovedou prodat lejno ve vší svojí neslušnosti.“ Premiér Babiš podle něj prodává právě lejna a lži.

ODS miluju

„Musíme Andreje Babiše porazit. Máme na to, ale musíme si věřit jako ty Řeporyje,“ uvedl tamní starosta s tím, že mnoho lidí ve straně má potenciál, ale chybí jim „drajv“.

Novotný také několikrát v narážce na požadavek některých kolegů z ODS, aby byl vyhozen, mluvil o tom, že by odešel sám, pokud by ho předseda Fiala kdykoliv požádal. „ODS miluju. Jsem loajální, nejsem Klaus junior,“ vysvětlil a rýpl si do poslance Václava Klause mladšího, který si po odchodu z ODS založil stranu Trikolóra. „A když mě vyhodí, budu pro ODS tajně v tichosti pracovat dál v PR. Petrovi Fialovi budu pomáhat v úřadu vlády. Zadarmo!“

Novotný sice přítomné pobavil, vysloužil si i potlesk, ale získal pouze 65 hlasů. Před volbou řadových místopředsedů vystoupil znovu a slíbil, že když bude zvolen, nebude mluvit sprostě. „S výjimkou (komunistického poslance Zdeňka) Ondráčka, protože bolševikům se neustupuje.“

„A nekradu. Nekradu. Na audity se těším,“ zakončil řeporyjský starosta Pavel Novotný svou politickou one-man-show v Praze.