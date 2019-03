Přinesla vám už nová práce nějaká překvapení?

Překvapila mě míra byrokracie. Čekal jsem, že budu dělat nějaké drobné změny, ale ne že bude zapotřebí personálních změn a zásahů do struktury úřadu. Po dvou dnech jsem pochopil, proč se na starostu nevztahuje zákoník práce. Jsem na radnici od nevidím do nevidím. Soukromé aktivity jsem omezil, abych našel čas pro dcery. Starostování je ale krásná práce. Taky jsem pochopil, že je velký rozdíl „ostřelovat“ radnici z opozice a na druhou stranu být uvnitř úřadu. Některé věci, které jsme jako opozice akcentovali, my dnes připadají nicotné.

Kdo je Pavel Novotný?

Narodil se v roce 1981 v Praze, celý dosavadní život prožil v Řeporyjích.

S novinařinou začínal jako elév v MfDnes, později vedl jako šéfredaktor několik bulvárních titulů: časopis Spy, weby superspy.cz, spy.cz a eXtra.cz.

Působil také jako moderátor nebo dramaturg v televizích Nova, Prima a Barrandov.

Byl hlavní postavou dokumentárního filmu ČT z roku 2014 Dělníci bulváru.

Členem ODS je od roku 2002, zastupitelem od 2010.

Je synem baviče Petra Novotného. Je ženatý a má dvě dcery.

Máte jako bývalý „dělník bulváru“ v nové roli nějaké nové zásady?

Nedávno jsem potkal jednoho bývalého starostu, který mi dal v jeho osmdesáti letech tři rychlé rady. Zaprvé: Vykašli se na minulost, nech spát audity. Rada číslo dvě zněla: Pokud vidíš nějakou špatnost, odstraň ji hned při přebírání úřadu. Vyřeš ji hned, nebo vůbec. Poslední doporučení pak bylo: Nikdy nikomu nic neslibuj, splníš toho polovinu.

Zatím se mi úplně nedaří neúčtovat s minulostí, ale to bych nerad rozebíral do detailu. Snažím se tyhle problémy řešit pokud možno interně. Myslím si, že mým úkolem je chránit pověst úřadu, pokud nejde přímo o trestný čin a magistrátní audity jsou v pořádku. Na druhou stranu jsem se na vlastní oči přesvědčil o tom, že tyto audity bývají poměrně povrchní. Když mě na to po volbách upozornili Piráti, tak jsem se jim smál s tím, že audity jsou třístupňové a dělají je profesionálové. Musím ale říct, že v tom měli Piráti pravdu. Role starosty je do značné míry i o tom, co dovolí a co chce nebo nechce vidět.

Vaše koalice s Piráty a Zelenými doplněná o nestraníka zvoleného za ANO je pro Řeporyje poměrně velkou změnou. Radnici dlouho vládlo sdružení místních kandidátů. Máte v novém týmu dobrou chemii?

Voliči u nás skoncovali s minulým vedením poměrně razantně. Z řad nových, mladých, vysokoškolsky vzdělaných zastupitelů jsem si vybral dva místostarosty. Jsou velmi šikovní a ochotní se věnovat práci pro obec naplno za nevelké peníze. A troufám si tvrdit, že ta změna nezávisle na mé osobě našemu úřadu velmi prospěla. Byla už zkrátka potřebná. Trochu jsem se naivně domníval, že se část úředničiny přenese na mé kolegy a já budu zejména „hýbat armádami na mapách“. Prosté byrokracii ale musím kvůli zajetým pravidlům věnovat dvě až tři hodiny denně. Neustále podepisuji desítky až stovky dokumentů, u kterých vůbec nevím, proč je musím podepisovat. Třeba proplácení několika málo lístků za MHD pro jednoho zaměstnance radnice.

Vyhovujete si v koalici také „ideologicky“?

Jsem jeden z mála občanských demokratů v Praze, který se rozhodl jít do koalice s Piráty. Oni jsou trochu mimozemské bytosti, já si ale naší spolupráci nemůžu vynachválit. A jestli tenhle úřad něco potřeboval, tak šílence jako jsem já, Piráty a Zelené.

Jaké konkrétní věci, coby šéf menší městské části, nejčastěji řešíte?

Tak půl pracovního dne řešíme „zpovykané obyvatelstvo“. Každý den se zabývám kontejnerovými místy, údržbou, norováním jezevců, hřbitovními místy atd. Zkrátka běžným provozem. Když konečně doúřaduji, tak sháním peníze. Na rozdíl od mimopražských obcí, které mají víc pravomocí, je starosta městské části něco jako ředitel neziskovky. A shánění peněz považuji za svůj hlavní úkol i vzhledem k tomu, že spoustu věcí za mě udělá Praha a magistrát.

Jaké jsou hlavní úkoly a výzvy pro volební období?

Energicky jsme se pustili do všeho, o čem jsme mluvili před volbami. Dokončujeme přístavbu školy. S mimořádnou energií brojíme proti plánu na třídírnu komunálního odpadu. Po třech měsících seznamování s tímhle záměrem jsem ale přesvědčený, že je přežitý a neuskuteční se, ať už proti němu něco dělám, nebo ne. Čelíme ovšem také pro okrajovou část Prahy typickým problémům.

Rostou nám tady na pláni tři obytné soubory s osmi novými ulicemi. Do nich už se stěhují lidé, kteří během dvou až tří let zvýší počet našich obyvatel o jednu čtvrtinu. Ze čtyř a půl tisíce na víc než šest tisíc. Jelikož předchozí vedení radnice nebylo v jednání s developery příliš úspěšné, tak před námi jsou nemalé výzvy například v podobě dvou až tří školek, které bychom měli postavit. Pozemky na jednu školku jsme získali „vydíráním“ od jednoho z developerů. Bylo to pět minut po dvanácté. Ty tři nové soubory jsou navíc předzvěstí další výstavby, která se plánuje. A já jsem slíbil, že budu k developerům tvrdý, až vyděračský.