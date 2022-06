„Máš možnost se alespoň jednou v životě zachovat jako chlap a moji výzvu přijmout se vztyčenou hlavou,“ vzkázal Osovský Novotnému na videu. Vyzyvatel také Novotného označil za „naprosto nepotřebný kus hulváta“, který dokáže jen urážet a napadat lidi. „Viděl jsem nespočet tvých výstupů a pokaždé ve mně vzbudily naprostý odpor a opovržení,“ uvedl dále Osovský v písemném zdůvodnění své akce.

Sbírka na utkání

Ve vyjádření pro Pražský deník pak zmínil, že se iniciativou snaží napravit všechny předchozí pokusy o dovedení Novotného do ringu. Z chystaného souboje před časem odstoupil i poslanec SPD Jaroslav Foldyna. Řeporyjský starosta požaduje za střet s Osovským z pozice „celebrity“ 750 tisíc korun. Zástupci obou stran už údajně ladí detaily smlouvy tak, aby bylo obtížné z duelu vycouvat.

„Vím, že některé lidi honorář pro Novotného pobuřuje. Já ty peníze mám, ale nebudu bojovat jen za sebe. Proto jsem se rozhodl vyhlásit na to sbírku,“ vysvětlil Osovský. „Potrénuji a rozbiju mu držku,“ vzkázal lakonicky Novotný poslední květnový den na Twitteru. „Já jsem někdo, kasá se Novotný.. Osovský je nula… A dostane do držky, ovšem až zaplatí…“ „Pavlíku jsem nikdo, ale načechrám ti faldíky i jako nula…,“ reagoval starostův odpůrce, který na sociálních sítích sám sebe označuje za „vlastence a bojovníka za svobodu“, podporovatele „Czexitu“ a jeho motto zní: „Nenech se zastrašit, vystup z řady.“

Osovskému vadí i Novotného „protiruské provokace“. „Jsem proti válce a vstupu ruské armády na Ukrajinu. Novotného akce jako byl pomník Vlasovcům či výstupy v ruské televizi ale podle mě mohly Česku jen uškodit,“ prohlásil muž, který se účastnil demonstrací proti covidovým restrikcím a jež dostal pokutu za dehonestaci exministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Pavel Novotný se kromě boxerského zápasu chystá i na zářijové obecní volby. „V případě znovuzvolení to na více než dva mandáty nevidím. Je to nezvyklá práce. Jinak to bude určitě v barvách ODS. Nějak jsme tu stranickou krizi zvládli, jako dospělí lidé nakonec,“ sdělil nedávno. Mezi priority pro další volební období pak zařadil mimo jiné projekt nové radnice nebo revitalizaci náměstí.