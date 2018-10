Pavel Fischer nevstoupí do žádného klubu, do čela Senátu chce Hampla

Diplomat a neúspěšný prezidentský kandidát Pavel Fischer sám sebe po volbách označil za nevěstu na vdávání. Nakonec však žádný svazek neuzavře. Někdejší poradce Václava Havla nevstoupí do žádného senátorského klubu. V úterý se tak rozhodl po sérii vyjednávání se STAN, TOP 09, ODS a KDU-ČSL. Všechny tyto strany Fischera podpořily před hlasováním voličů v Praze 12.

Fischer situaci vyřešil tak nějak diplomaticky, jak mu velí jeho původní profese. Bude působit v horní komoře Parlamentu jako nezařazený, ale bude spolupracovat se všemi podporovateli - hlavně s občanskými demokraty. V Senátu je po říjnových volbách početně nejsilnější klub Starostů a nezávislých s 18 členy, ODS má nově rovněž osmnáct senátorů a klub lidovců a nezávislých disponuje 15 senátory. „Bude nejpoctivější, když nabídnu spolupráci všem těm, kteří mně pomohli, a zároveň zůstanu nezařazeným,“ prohlásil Fischer. „Rozhodl jsem se pro cestu, na které mne rozhodně nečeká žádná funkce,“ dodal s tím, že s každou frakcí bude pracovat na uskutečnění svých priorit.

„Potřebujeme silný a pevný Senát a také silného a pevného předsedu,“ řekl Fischer novinářům po oznámení svého (ne)výběru. Nově zvolený senátor, který kandidoval jako nezávislý, považuje za nejlepšího adepta na šéfa horní parlamentní komory současného předsedu senátního evropského výboru Václava Hampla (za KDU-ČSL). Ačkoliv profesor Hampl je Fischerovou první volbou, ale s dalšími případnými kandidáty se chce ještě sejít.

O Hamplovi se mluví jako o kompromisním kandidátovi na předsedu, pokud by žádná frakce neměla v Senátu výraznější převahu, a tím i právo nominovat šéfa horní komory. Občanští demokraté navrhují povýšit dosavadního místopředsedu Jaroslava Kuberu. STAN nabízejí dokonce tři adepty - Zbyňka Linharta, Jiřího Růžičku a Petra Holečka. Hampla by kromě Fischera mohla podpořit i šestice Klubu pro liberální demokracii - Senátor 21, kam vstoupil další „pražský“ senátor Lukáš Wagenknecht (za Piráty). Účastníci lednových voleb hlavy státu Jiří Drahoš, který byl do Senátu zvolen už v 1. kole, a Marek Hilšer posílili Starosty.

ODS jako alternativa vůči Babišovi

Každopádně to vypadá, že v čele Senátu v půli listopadu skončí sociální demokrat Milan Štěch. ČSSD totiž v letošních volbách obhájila jediný ze 13 mandátů a zbylo jí jen třináct členů. Také vládní ANO získalo jen jednoho senátora, a má tak pouze sedmičlenný klub. Premiér Andrej Babiš a šéf hnutí se i proto snažil zpochybnit význam horní komory a nelíbí se mu dvoukolový volební systém. „Dopadli jsme mizerně. Senát prostě neumíme,“ prohlásil Babiš.

Proti miliardáři Babišovi se diplomat Fischer - byť nepřímo - vymezil. "V době, kdy tu máme až podnikatelské projekty pro politiku, se mi zdá velmi důležité, abychom vraceli věcem smysl, obsah, který měly," dodal s tím, že ODS nabízí politickou alternativu k podnikatelskému přístupu v politice. S občanskými demokraty chce spolupracovat na ústavním pořádku.

Rozhodl jsem se, že budu v Senátu působit jako nezařazený senátor. V této pozici vidím prostor pro otevřenou spolupráci s demokratickými stranami. Mohu přinášet vlastní témata a vždy hlasovat podle svého svědomí. Na práci v Senátu se moc těším. Děkuji Vám za podporu! — Pavel Fischer (@PavelFischer) October 23, 2018

Dalšími nezařazenými senátory patrně nadále zůstanou bývalí členové zaniklého klubu Zemanovců a komunistů Jiří Cienciala (za Občané spolu - Nezávislí) a Jaroslav Doubrava (Severočeši). Slováckého podnikatele Iva Valentu (za Soukromníky) zlanařila ODS. Do jejích senátorských řad se dal i českobudějovický senátor Ladislav Faktor.