Pavel Čižinský: Chceme, aby Praha 1 nebyla jen skanzenem

Vystudovaný právník a někdejší mluvčí levicové platformy ProAlt se stejně jako celá nová koalice důrazně vymezuje vůči dosavadnímu vedení radnice v čele se starostou Oldřichem Lomeckým. Do politiky se Pavel Čižinský rozhodl vstoupit poté, co se zapojil mezi organizátory odporu vůči plánované privatizaci Nemocnice Na Františku.

V politice se pohybujete zhruba teprve rok. Kdo je vaším hlavním rádcem? Je to váš bratr?

Radím se se všemi, ale zejména je to bratr a tým lidí kolem něj. Já jsem člen toho týmu a jedním z mých úkolů je zajistit, aby radnici v Praze 1 nevedl nikdo jako dosavadní starosta Lomecký, kdo by projekt změny v hlavním městě mohl blokovat. Praha 1 má být podle naší představy součástí změny, má se na ní podílet, ne jí házet klacky pod nohy. Pokud chcete měnit Prahu, musíte měnit i Prahu 1. Je to klíčová část.

V minulosti jste se angažoval ve výrazně levicové iniciativě Proalt. Jak byste rozptýlil případné obavy, že budete jako starosta prosazovat příliš levicovou politiku?

Praha sobě sdružuje různé lidi s různými názory. Někteří stojí ve středu, jiní mírně nalevo nebo mírně napravo. Shodli jsme se, že chceme společně reformovat Prahu s naším programem 100 změn pro Prahu. Když chcete něco změnit, musíte se umět dohodnout a zároveň být schopni z některých požadavků nebo představ ustoupit. Já budu prosazovat společný program Prahy sobě i naší koalice. A témata, kterým jsem se věnoval v minulosti, s Prahou nesouvisí.

Zúčastnil jste se před časem demonstrace proti izraelské politice? Informoval o tom server Info.cz, který v souvislosti s tím vyjádřil obavy o přístup nového vedení radnice ke zdejším početným židovským památkám…

Příliš si na to už nevzpomínám. Ale byla to myslím demonstrace během návštěvy izraelského pravicového premiéra Benjamina Netanjahua. Asi jsem tam opravdu byl. To nic nemění na tom, že bezpochyby uznávám právo státu Izrael na existenci.

Co je podstatou vaší kritiky vůči dosavadnímu vedení Prahy 1 v čele se starostou Oldřichem Lomeckým?

Vyčítáme jim nehospodárnost. Zatím skoro vše, na co jsme narazili, dělá ten dojem. Informace, které máme, nejsou sice přesné, což zase souvisí s netransparentností radnice. Mě osobně ale například téměř až rozlítil text smlouvy k plánované privatizaci nemocnice na Františku. Jako právník ho považuji za absolutně nekvalitní. Neumím si to vysvětlit jinak, než že se tam zamýšlel nějaký podvod. Publikoval jsem i na Facebooku rozbor té smlouvy a trvám na tom, že byl ten kontrakt za víc než 10 miliard korun připraven naprosto absurdně. Ve smlouvě nebyl kvalitně ošetřen ten základní princip, že městská část měla platit investorovi 50 – 60 milionů korun a za to dostávat jistý standard služeb. Nejspíš by došlo k tomu, že by městská část platila ty peníze a investor by si tam mohl dělat po dobu 35 let prakticky cokoliv. Smlouva v tom ohledu opravdu negarantovala vůbec nic.

Z privatizace nakonec sešlo i díky občanskému tlaku, na němž jste se podílel. Magistrát pak slíbil Praze 1, žena provoz nemocnice přispěje výrazně větší sumou. Je to ideální model i do budoucna?

Budeme ten ideál hledat. Chtěl bych vytvořit pracovní skupinu, kde by byli zastoupeni vedle magistrátu i dalších městských částí také klíčoví hráči ve zdravotnictví, v turismu atd. Díky poloze je totiž na Františku ošetřován leckterý zraněný turista, což je logické. Je tam obrovský prostor třeba také pro následnou péči. Je tam široká škála možností využití a efektivnějšího provozu. My v současnosti ještě nejsem schopni přesně říct, jaká část těch finančních problémů je dána špatným vedením a jaká dejme tomu obecnými problémy malých českých nemocnic v systému, kterému dominují zdravotní pojišťovny. Ty dávají někomu lepší, někomu horší smlouvu. Budeme tam muset udělat audit a určitá strategická rozhodnutí. Problém je i de facto neexistence PR, což celkově velmi špatnou pověst nemocnice s výjimečnou historií nezlepšuje. Naším cílem je najít udržitelný model, který vyváží potřeby obyvatel centra Prahy a schopnost si na sebe vydělat. Současné fungování díky dotacím je zatěžující a to je třeba změnit.

Proč si myslíte, že strany dosavadní koalice v Praze 1 ve volbách neuspěly?

Nejsem politolog ani mediální expert, abych přesně rozlišoval, za co může mediální obraz a za co skutečné činy. Nemyslím si ale, že by pan starosta Lomecký pracoval kvalitně a trpěl nějakým špatným mediálním obrazem. Problémy byly reálné a podle mě byly spíš horší než jejich prezentace v médiích.