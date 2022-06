"Problém je délka sdělení obvinění a to, že to obvinění obsahuje i některé věci snad až bulvárního charakteru. Jakoby – a teď to říkám s velkým J – jakoby to bylo připraveno pro to, aby to zaujalo média," uvedl ministr. "Mám velkou obavu, což mě mrzí jako bývalého advokáta, původní profesí, že ty informace bohužel se dostaly do médií od advokátů," řekl Blažek. "Nemyslím, že ty informace v této kauze šly ze státního zastupitelství," dodal.