Policisté žádají o pomoc při hledání dvou dvanáctiletých dívek. Naposledy byly spatřeny v pondělí cestou ze školy v Praze 8.

Policisté hledají dvě dvanáctileté dívky, naposledy byly spatřeny 4. září cestou ze školy v křižovatce ulic Sokolovská a Podviný mlýn v Praze 8. | Foto: Policie ČR

Sandra a Marie byly naposledy viděny v pondělí 4. září cestou ze školy v křižovatce ulic Sokolovská a Podvinný mlýn v Praze 8, kde utekly matce jedné z nich.

Sandra byla oblečena do zelených kapsáčových kalhot a černých tenisek s bílým nápisem PUMA. Je vysoká cca 155 cm, působí starším vzhledem. Marie byla oblečena do modrých jeansů, černé mikiny a bílých tenisek. Je vysoká cca 150 cm. Obě mají černé vlasy zapletené do dvou copů.

Pokud byste dívky viděli, nebo měli jakékoliv informace, které by mohli vést k jejich nalezení, kontaktujte policii na lince 158.