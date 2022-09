Pátraní po ztraceném Italovi: Muž se nevrátil z dovolené v Praze

Redakce

Po 57letém cizinci, který měl odletět v pátek zpět do Itálie, pátrají pražští kriminalisté. Muž se léčí s maniodepresivní poruchou a mohl by být nebezpečný sobě i okolí. Pokud ho někdo uvidí, měl by kontaktovat linku 158.

Pohřešovaný cizinec. | Foto: Policie ČR