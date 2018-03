Patnáct vteřin navíc, iniciativa chce prosadit více času pro chodce

Sdružení Osmička žije chce zlepšit život chodců v metropoli. Odborníci jsou skeptičtí. Přidávat vteřiny, kdy svítí zelená pro chodce, je obtížné.

Rohanské nábřeží, Bulovka nebo u metra Hradčanská. Řada obyvatel města se na přechodech, které jsou řízené světelnou signalizací, necítí bezpečně. Setkává se s tím například spolek Pražské matky, který provozuje portál Chodci sobě.

O změnu se chce zasadit uskupení

„Stížnosti na šikanózní charakter světelných signalizačních zařízení včetně krátkého signálu zelená se na tomto portále objevují často. Momentálně máme více než 50 podnětů,“ uvedla předsedkyně spolku Jarmila Johnová.

Zasadit o změnu se chce uskupení Osmička žije. Jejich cílem je zavést postupně na vybraných křižovatkách delší dobu zelené pro chodce. „Současná dopravní koncepce upřednostňuje automobily, chceme, aby se v provozu cítili chodci bezpečněji,“ uvedl člen uskupení Václav Stránský.

Podle této organizace by se mohlo na vybraných lokalitách přidat až 15 vteřin navíc. „Dnes a denně vidíme, jak se lidé bojí do vozovky vstupovat. Myslíme, že přidání někde třeba jedné vteřiny navíc, kalamitu nezpůsobí,“ vysvětlil Stránský s tím, že každý řidič, když vystoupí z auta, se stane chodcem. „Nechceme stavět tyto skupiny proti sobě, týká se to všech,“ doplnil Stránský.

Vteřina navíc může znamenat kolaps

Odborníci jsou ale k návrhům skeptičtí. Přidáním byť i jedné sekundy chodcům na přejití, by si vyžádalo řadu dalších nezbytných kroků. Systémy jsou totiž úzce propojené, a to jak v rámci jednoho uzlu, tak i mezi křižovatkami navzájem. „Pokud se přidá vteřina chodcům, musí se ubrat v jiném směru, což by mohlo být v určitých případech na úkor plynulosti dopravy,“ vysvětlil Josef Kocourek z Ústavu dopravních systémů ČVUT.

Mohlo by tak docházet k zácpám. Stojící auta navíc produkují značné množství emisí. V případě úprav by se navíc musely jednotlivě prověřovat všechny uzly v metropoli. „Úspory času lze sice najít, ale v různých situacích a časech individuálně,“ připomněl Kocourek.

Odpočet nebo blikající panáček

Zelená přitom neslouží k přejití celého přechodu, ale ke vstupu do silnice. Systém totiž počítá s tzv. vyklizovacím časem. „Každá světelná signalizace zaručuje i tomu chodci, který vstoupí v poslední sekundě chodeckého volna na přechod, dostatečnou dobu k přejití,“ uvedla mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.

Faktem ale je, že svítící červená rozhodně nepůsobí na psychiku přecházejícího dobře. „Auta často najíždějí a houkají na chodce, vidí-li, že už jde na červenou,“ doplnila Johnová. Řešením by tak mohlo být zavedení odpočtu, kdy chodec díky světelné signalizaci přesně ví, kolik času má.

Systém se momentálně testuje na náměstí I. P. Pavlova. Další možností by bylo inspirovat se v Německu, kde se zelený panáček na pár vteřin rozbliká, než se rozsvítí červená. Obecným východiskem ke zlepšení situace chodců na přechodech je změna celkového přístupu k řešení dopravy, tedy neupřednostňovat auta na úkor cyklistů a chodců. To je ale podle expertů běh na dlouhou trať.

Nehody chodců v metropoli

2017

Počet nehod s účastí chodce: 686

Usmrceno: 11

Těžce zraněno: 81

Lehce zraněno: 535

Nehody zaviněné chodci: 301



2016

Počet nehod s účastí chodce: 654

Usmrceno: 12

Těžce zraněno: 96

Lehce zraněno: 510

Nehody zaviněné chodci: 302