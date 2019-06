Náměstí se nachází v centru hlavního města mezi čtyřmi významnými budovami - Nové radnice (tedy budovou magistrátu), sídlem Městské knihovny, Národní knihovnou a Clam Gallasovým palácem. Návrh se podle prvního náměstka primátora Petra Hlaváčka (za TOP 09) bude muset popasovat se všemi požadavky na funkční využití prostoru včetně parkování a dopravy. „Výsledkem by mělo být obytné náměstí, které bude přiměřeně sloužit i dopravě,“ citoval Hlaváčka prostřednictvím agentury ČTK server Blesk.cz.

Studii vyrobí do konce tohoto roku městský Institut plánování a rozvoje (IPR Praha), pak bude ve výběrovém řízení vybrán zhotovitel. V dokumentu by se měly objevit také změny týkající se omezení automobilové dopravy. Radní pro dopravu centrální městské části David Skála (Praha 1 sobě) už dříve řekl, že radnice chce obrátit jednosměrnost Husovy ulice, která vede od magistrátu směrem k Betlémskému náměstí. Po změně by se auta dostala Husovou z Mariánského náměstí, ale ve směru z ulice Na Perštýně by tam auta již vjet nemohla.

Malým testem, jak by mohly změny na Mariánském náměstí přijmout obyvatelé i návštěvníci metropole, bylo umístění pár stolků a židliček v rámci úspěšného projektu IPR Praha. „Ihned začaly být využívány, v podstatě z minuty na minutu,“ uvedl primátorův námstěek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Letos nově jsou na některých místech hlavního města k relaxaci určeny rovněž lehátka.