Možnost prodloužení platnosti parkovacího oprávnění touto cestou tu byla již dříve. Žadatel však musel zaslat také čestné prohlášení, že na udané adrese stále bydlí a stále také vlastní uvedené vozidlo. Magistrát hlavního města totiž „neviděl“ do Registru obyvatel a neměl tedy možnost oprávněnost prodloužení žádosti zkontrolovat. To se nyní mění a s tím přichází i podstatné zjednodušení a uživatelské zpříjemnění celého procesu vydávání parkovacích oprávnění.

„Kolikrát i zdánlivá drobnost může pomoct desetitisícům lidí. Možnost obcí pracovat s informacemi z Registru obyvatel reálně zjednoduší život Pražanům, kteří díky tomu už nebudou muset trávit čas chozením na úřad pro zřízení nebo prodloužení parkovacích oprávnění do parkovacích zón. Musíme se snažit zefektivňovat spolupráci mezi státem a obcemi, koneckonců pracujeme pro stejné lidi," uvedl náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Pomůže zákaznická linka

"Je důležité, aby naši si občané mohli vyřídit co nejvíc záležitostí směrem k úřadu online z pohodlí svého domova. Jsem rád, že na ministerstvu vnitra a dopravy to viděli stejně a podpořili mé pozměňovací návrhy. Zároveň chci poděkovat panu předsedovi Janu Čižinskému, že se mu v poslanecké sněmovně podařilo prosadit tyto pozměňovací návrhy novelizace zákona,“ doplnil.

Jediné, co budou muset majitelé vozů (fyzické i právnické osoby) pro využití jednoduššího systému vydávání udělat, je zaregistrovat se do tzv. osobních stránek uživatele (OSU). Všechny úkony, včetně například změny registrační značky auta, pak již budou provádět zde.

Samotné zřízení OSU provedou například na zákaznické lince +420 257 015 257, a to v pracovní dny od 9 do 11 hodin a od 12 do 15 hodin, nebo na výdejně parkovacích oprávnění. Systém uživatele například i upozorní, že se blíží konec platnosti jejich parkovacího oprávnění a je třeba ho prodloužit.

Na stránkách parkujvklidu.cz naleznou řidiči uživatelskou příručku, ve které se mohou seznámit s rozšířenými funkcemi Osobní stránky uživatele.