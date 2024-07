Emoce kolem odtahování špatně zaparkovaných aut v Praze, což se vedení metropole rozhodlo posílit a zdražit, budou zřejmě zesilovat. Ukázal to už rozjezd diskuse na twitterové platformě X, kam 1. náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) v sobotu 27. července vyvěsil post: „Navyšujeme počet odtahů! Až dosud počet odtahů klesal. Problém s nelegálním parkováním ale rozhodně nevymizel. Proto jsme navýšili roční minimální počet odtahů na 25 000.“

Upozornění, že týmy zajišťující odtahy aut dostaly od politiků konkrétní limit, Hřib, jenž má nyní na starost oblast dopravy v hlavním městě, doplnil čísly. Údaje za loňský rok neuvedl, pro ten předloňský bylo v Praze evidováno 12 tisíc odtahů. O rok dříve 14 tisíc, ještě další rok zpět 13 tisíc. V kontrastu s tím je rok 2009 s 68 tisíci, což pak v roce 2010 pokleslo na 48 tisíc. A třeba před deseti lety, v roce 2014, se jednalo o 32 tisíc odtažených vozidel. Počty se mají zvednout, a tak Hřib nabízí graf, v němž je pro rok 2025 už vyznačeno 25 tisíc: jako základ. „To je pořád zoufale málo,“ reagoval uživatel s přezdívkou Demokratická opozice.

Nejspíš se to nezvládne, míní uživatel jenicekpacholicek. „Jsem zvědav, kde seženete řidiče. Správa služeb má dost podstav,“ reagoval na Hřibovo sdělení. A třeba Pavel J. se přímo ohrazuje: „Úředník rozhoduje, kolik aut se odtáhne? Z jakého titulu dělá tato rozhodnutí úředník? Možná by bylo lepší řešení postavit parkovací domy – a problémy s odtahy by byly vyřešeny.“

S tím však nejsou zajedno další diskutující. Třeba Václav V: „Když vezmu, jak časté je ilegální parkování na chodnících, pár set metrů od poloprázdných parkovacích domů v centru města, můžu zodpovědně říci, že to evidentně nefunguje.“ Pomyslně přikyvuje i Petr S.: „Parkovacích domů je spousta – jen tam nikdo nechce parkovat.“ To si však Pavel J. zjevně nemyslí: „Dejte mi spoustu adres na Praze 1 a Praze 2. Prosím, ten u Národního divadla nepočítejte. Tam se běžné auto (ne SUV) nevejde.“ Nepopírá, že nesprávné parkování je na místě pokutovat – avšak zdůrazňuje: nemá to dělat „úředník“.

Sám Hřib, který si pro vlastní auto parkovací stání pronajímá, má jasno: automobil je soukromý majetek – přičemž kde si lidé své vlastnictví uskladní, je jejich věc. Což v souvislosti s nedostatkem parkovacích míst v Praze zdůrazňoval již opakovaně. Jen je třeba postupovat tak, aby to bylo v pořádku: legálně a podle pravidel. „Je to jednoduché: Pokud si řidič není schopen řádně uklidit auto, uklidíme ho odtahovkou na parkoviště Správy služeb!“ napsal v sobotu v rámci sdělení, jež na sociální síti už za první hodinu nasbíralo 3,5 tisíce zobrazení. „To je opravdu hloupý tweet,“ reagoval Pavel H. Naopak ndrosak patrně souhlasí: požaduje, ať město přestane odtahy dotovat.

O stanovení minimální kapacity odtahů za rok rozhodli v pondělí 22. července pražští radní – a to včetně pravidel pro konkrétní zaměření na oblasti sídlišť a na okrajové části metropole. Současně schválili zdražení odtahů, kdy se u dokončeného odtahu i toho neúplného zdvojnásobí dosavadní částky, v ceníku figurující už jedenáctým rokem: klasický odtah nově bude za 3800 Kč, úkon přerušený příchodem řidiče za 2500 Kč. Na sedm tisíc pak stoupne platba za zpětný odtah (s návratem auta na místo, což se využívá třeba v případě blokového čištění). Ceny i místa odtahů se mají dále vyhodnocovat pro budoucí rozhodování – a dojde rovněž na posouzení možností, jak by do odtahování aut mohla metropole zapojit i své jednotlivé městské části.