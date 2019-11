Modré zóny, které před lety vznikly proto, aby odradily řidiče od parkování v historickém centru, poprvé dosáhnou až k Pražskému okruhu. V pondělí totiž začne zpoplatněný systém parkování platit na Dědině, v Dolní Liboci, na Bateriích, v části Hanspaulky a také ve zbývající části Smíchova, Košíř a části Radlic.

„Na pondělní spuštění zón je vše připraveno,“ oznámila Barbora Lišková, mluvčí Technické správy komunikací. Tato městská firma má na starosti instalaci značení parkovacích automatů. Její pracovníci během víkendu sundají polep ze značek, které byly díky němu dosud neplatné. „Je možné, že někde není dokončeno vodorovné značení, například kvůli klimatickým komplikacím. Ale vždy platí svislé, které je všude hotové,“ doplnila Lišková.

Odsouvání problému

Už za dva týdny se systém rozšíří ještě na území Prahy 4. Za parkování se bude od 2. prosince platit ve zbytku Podolí a na území Braníku, Krče a Michle po Jižní spojku.

Barevný systém rozlišující různé druhy parkovacích míst se za posledních 12 let změnil, ale základní koncept zůstává stejný. Lidé s trvalým bydlištěm v dané městské části zaplatí roční poplatek a mohou parkovat neomezeně, ostatní platí každou hodinu extra.

Problém je však v tom, že jakmile se zavede v určité oblasti zóna, motoristé automaticky začnou parkovat svá auta co nejblíže za její hranicí. Problém se tedy neustále odsouvá dál a připojují se další městské části, v nichž se situace stane neúnosnou. Nejnověji to bude Praha 9 a 10.

Nedořešené návštěvy

Devítka už zná datum premiéry, zóny budou v Libni a části Vysočan zavedeny 6. ledna příštího roku. Parkovací kartu si mohou tamní obyvatelé vyřídit od této středy, kdy byl systém po technických problémech zprovozněn.

„Systém bude po zkušební dobu třech měsíců platit 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. Následně bude probíhat vyhodnocení dat ze snímacích vozů a systém bude přenastaven do finálního modu,“ sdělil radní Prahy 9 pro dopravu Tomáš Holeček. Od placeného parkování si slibuje i snížení dopravy. „Pokud je příslušná městská část v systému zóny placeného stání, některá vozidla tam již ani nejedou,“ uvedl.

Obyvatelé Prahy 9 určitou regulaci parkování vítají, mnohým z nich však vadí, že neexistuje výjimka pro návštěvy blízkých. Praha 9 proto ještě loni slibovala každému obyvateli volné hodiny, které by mohl darovat právě návštěvám nebo třeba řemeslníkům. To však současný systém neumí zohlednit. Radní Holeček tvrdí, že tuto variantu dále prosazuje a do konce roku pošle spolu s kolegy z dalších městských částí oficiální žádost na magistrát.

Zóny i na desítce

Praha 10 si prozatím přeje zavést zóny pro oblast Vršovic, Strašnic a Malešic. „V první fázi by měla být zóna zavedena severně od drážního koridoru. Zřízení zóny je koncipováno tak, že bude dále členěna na menší oblasti, což sníží náklady na pořízení parkovacího oprávnění,“ řekl Deníku mluvčí desítky Jan Hamrník.

O připojení k systému požádala tato městská část v červnu.