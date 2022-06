Radní minulý týden odsouhlasili vypsání veřejné zakázky na výstavbu. V souvislosti s tím zároveň schválila i úpravu celkových investičních nákladů pro tuto akci. Výstavba by se měla uskutečnit v letech 2023 až 2024 a po dokončení objekt pojme 290 aut. Hodnota zakázky je 290 miliónů korun.

„Tramvajovou trať z Divoké Šárky na Dědinu začneme stavět na konci června letošního roku. Je to další důležitá investice do kolejové městské hromadně dopravy, která přivede koleje do rozvíjející se oblasti u sídliště Dědina. Musíme ale myslet taky na místní a jejich komfort žití. Proto jdeme Pražanům z Prahy 6 vstříc výstavbou parkovacího domu, aby mohli pohodlně parkovat v blízkosti svých domovů, když zrovna nebudou chtít využít nové tramvajové tratě,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy Adam Scheinherr.

Objekt parkovacího domu v ulici Vlastina u křižovatky s ulicí Drnovská bude řešen jako železobetonový skelet se třemi nadzemními podlažími a jedním částečně zapuštěným suterénem. Střecha objektu bude částečně kryta pergolou s popínavou zelení, která se bude nacházet i na stěnách orientovaných k přilehlému panelovému domu.