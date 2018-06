Parkour jako alternativa zhýralého života dětí. Beztíže zve na workshop

Lepší než kdyby s partou někde fetovali. Tak se dají shrnout aktivity organizace Beztíže, která je specializovaným oddělením Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita. Beztíže se zabývá prací s dětmi a mládeží vyrůstajícími v rizikovém prostředí. Na úterý chystá workshop s výukou parkouru ve Freestyle parku Kolbenka.

Organizace Beztíže zve na parkourový workshop.Foto: Beztíže

"Parkour je jednou z aktivit, která dokáže našim klientům nabídnout alternativu k bezprizornímu trávení volného času v ulicích, experimentování s alkoholem a drogami," vysvětluje vedoucí Beztíže Tomáš Klumpar. Zároveň je to však podle něj atraktivní sport s jasnými principy a pravidly pro všechny mladé lidi.

Se základy této disciplíny se může seznámit od 16 do 18 hodin pod vedením zkušeného lektora každý, komu je mezi 6 a 26 lety. Vstup je zdarma, mladí do 15 let budou potřebovat doprovod rodičů nebo jejich písemný souhlas.

"K dispozici je 70 míst, z toho 20 pro naše klienty a 50 pro všechny ostatní zájemce, workshop bude probíhat pod vedením profesionálních lektorů a našich co-lektorů," říká Klumpar a dodává: "Co-lektory budou klienti Beztíže. Chceme ukázat, že každý může být dobrý v něčem jiném a může to i někoho naučit. Mladík, který se ostatním třeba jeví jako grázl, dokáže někoho učit třeba právě parkour."

Jedním z lektorů bude také Alex, čtrnáctiletý chlapec pocházející z Ukrajiny. Alex žije v Praze s matkou a nevlastním bratrem. Matka na něj klade velké nároky ve studiu, učí se několik cizích jazyků a často má odpoledne doučování. Svůj volný čas během letních měsíců tráví na trampolíně u Vinohradské vodárny. Přes zimu chodí trénovat do sokolské tělocvičny. Triky a skoky se učí sám, inspiraci bere z videí na Youtube. Své tréninky si natáčí, aby se mohl dále zlepšovat.

Portál parkour.cz definuje "Alexův" sport jako tréninkovou metodu, při které parkourista (traceur) překonává překážky v přirozeném prostředí. Používá k tomu své vlastní tělo. Do tréninku se řadí i nácvik akrobatických prvků a salt. Základem parkouru je systematický trénink.

"Parkour je nesoutěžní disciplína, která vychází z ‚přirozené metody‘ Francouze George Herberta. Ten byl ohromen přirozeným chováním domorodých afrických kmenů," vysvětluje vedoucí terénních programů Beztíže Romana Dolečková. V České republice se podle ní začal objevovat krátce před rokem 2003, za jeho šířením stály tehdy zformované skupiny Lezz Kreff z Prahy a Streaks ze Zlína.

Beztíže poskytuje sociální služby kromě Žižkova také v Nuslích a terénní program provozuje ještě ve Vršovicích a dalších lokalitách druhé pražské městské části.