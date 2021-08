V úterý večer proběhlo slavnostní pokřtění parku Mileny Jesenské spolu s veřejným čtením z díla jejího a jejích blízkých. Na letošní desátý srpen totiž připadlo 125. výročí narození této mimořádné ženy. Ani park v Praze 3 v Kouřimské ulici nebyl vybrán náhodně.

Kouřimská byla Jesenské poslední adresou před zatčením Gestapem v listopadu 1939. Pojmenovat Vinohradský parčík právě jejím jménem bylo nápadem novinářky a iniciátorky úterní akce Andrey Cerqueirové.

Žena, která se nebála bojovat za druhé

„Děkujeme paní Andree Cerqueirové za nápad pojmenovat tento park po Mileně Jesenské – významné české osobnosti, které byl in memoriam propůjčen Řád T. G. Masaryka a nositelce titulu Spravedlivá mezi národy. Tuto iniciativu Praha 3 ráda podpořila“, řekl Pavel Křeček, radní pro kulturu MČ Prahy 3.

„Milena Jesenská byla žena, která uměla žít a zároveň zabojovat za druhé. Novinářka, která i módní rubrice dala něco navíc, a zároveň se i s bolavou nohou rozjela do pohraničí, brilantně popisovala tamní předválečnou situaci, upozorňovala, varovala, pomáhala prchajícím, postavila se proti nacistům a skončila v koncentráku, což jí bylo osudným“, řekla o Jesenské Andrea Cerqueirová. 17. května to bylo 77 let, kdy Milena Jesenská zemřela v koncentračním táboře Ravensbrück.